مذكرة تفاهم توفر 4 آلاف فرصة عمل لتونسيين في إيطاليا

وقعت تونس وإيطاليا، الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، تمكن التونسيين من إيجاد 4 آلاف فرصة عمل في إيطاليا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني لتونس الجمعة (يوم واحد) ولقائه نظيره التونسي نبيل عمار والرئيس قيس سعيد، وفق بيانين للخارجية والرئاسة التونسية.

وقال بيان صادر عن الخارجية التونسية «تولى الوزيران التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، تمكّن من توفير حصة سنوية بأربعة آلاف بطاقة إقامة غير موسمية، على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا».

ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله عن مذكرة التفاهم خلال لقائه تاياني، إنها «مقاربة جديدة يمكن تطويرها ليس مع إيطاليا فقط، ولكن مع عدد من البلدان الأخرى (لم يسمها)».

وأضاف «إلى جانب ذلك سيكون العمل مع إيطاليا بهدف القضاء على الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة غير الإنسانية في الدول التي تنطلق منها موجات المهاجرين الذين تتلقفهم الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم».

وأوضح أن «تونس حريصة على الوفاء بالتزاماتها بتفكيك الأمن التونسي في الأسابيع الماضية لعدد كبير من هذه الشبكات للإتجار بالبشر، فضلا عن إحاطة مؤسسات الدولة بكل ما تقتضيه القيم الإنسانية من رعاية بمن تقطعت بهم السبل من المهاجرين».

من جانبها، قالت وكالة «نوفا» الإيطالية، إن تاياني «أكد خلال اللقاء تعزيز الهجرة النظامية ضد الهجرة غير النظامية، عبر التصدي للمتاجرين بالبشر».

وأضاف: «نريد أن نمنح العمل للأشخاص المؤهلين والمدربين على العمل في مجالي الزراعة والصناعة، لا أن يصلوا ليتجولوا في إيطاليا».

وفي تموز/يوليو 2023 وقعت تونس مذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الاقتصاد التونسي، لكنها لا تزال معطلة بسبب خلافات تخص الدعم المالي.

كما دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل اتفاق يدعم جهود تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين. وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة. (الأناضول)