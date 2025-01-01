سياسة | دولي

مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع ستنفّذ ضمن المهلة المحددة

1 - يناير - 2025

حجم الخط
0

سول:  أعلن المحقّقون في سول، الأربعاء، أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ “ضمن المهلة المحدّدة” والتي تنتهي صباح الإثنين.

وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها “ضمن المهلة المحدّدة”.

وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة “سلِسا دون اضطرابات كبيرة”، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن “تعبئة الشرطة” إذا اضطروا لذلك.

وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.

وقال “نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية”، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك “للمحاكمة”.

وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف “غير قانونية وباطلة”.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.

وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 رئيس كوريا الجنوبية المعزول يعتذر عن فشله في الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب
4 - أبريل - 2025
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك
4 - أبريل - 2025
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24 قتيلا- (صور)
26 - مارس - 2025
حرائق غابات في كوريا الجنوبية تخلّف 18 قتيلا وأضرارا غير مسبوقة
26 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية