مذكرة توقيف تركية بحق امرأة أحرقت المصحف في السويد

أنقرة: أصدر القضاء التركي الجمعة مذكرة توقيف بحق امرأة من أصول إيرانية أحرقت نسخة من المصحف بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس.

وصدرت مذكرة التوقيف بحق مرجان بيرامي (47 عاما) في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة للجمهورية التركية في العاصمة أنقرة.

ووجهت النيابة ضد بيرامي تهمتي “تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة” و”إهانة القيم الدينية التي يتبناها جزء من الشعب علانية”.

وبناء على طلب النيابة، أصدرت محكمة صلح الجزاء الخامسة في أنقرة مذكرة توقيف بحق بيرامي.

والخميس، أقدمت بيرامي على حرق المصحف على شاطئ Angbybadet بمنطقة بروما في ستوكهولم.

ونفذت بيرامي الاعتداء تحت حراسة الشرطة السويدية التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردات فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)