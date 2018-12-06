مذكرة توقيف عربية بحق فلسطيني مقرب من “دحلان”

منذ 46 دقيقة
مذكرة توقيف عربية بحق فلسطيني مقرب من “دحلان”

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رام الله: أصدرت إدارة تابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرة توقيف بحق فلسطيني مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

وقالت النيابة الفلسطينية، الخميس، في بيان، إنها تلقت مذكرة من الإدارة الملاحقة والبيانات التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض بحق الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبوشباك.

ويأتي ذلك في إطار جهود القبض عليه، من قبل إدارة الملاحقة والبيانات العربية، وتسليمه للجانب الفلسطيني، بحسب مصدر فلسطيني.

وأبو شباك أحد أبرز القيادات الفلسطينية الأمنية المقربة من “دحلان”، ويقيم في مصر منذ عام 2007.

وأصدرت محكمة الفساد الفلسطينية في عام 2013 حكما بسجنه 15 عاما، وغرامة مالية 930.496 ألف دولار، بعد إدانته بالفساد.

وشغل “أبو شباك” منصبي مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة، ومدير الأمن الداخلي حتى العام 2007.

يشار إلى أن دحلان، المقيم حاليا في الإمارات، فصل من حركة فتح منتصف العام 2011، وذلك بسبب اتهام أجهزة الحركة له “بالمس بالأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر”. (الأناضول)

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