مذكرة قانونية فلسطينية تقدم مقترحات لتجريم الاحتلال خلال مداولات “محكمة العدل الدولية”

غزة- “القدس العربي”: عقّبت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، أحد فصائل “منظمة التحرير”، على جلسات الاستماع الأولى في “محكمة العدل الدولية”، المتعلقة بإصدار فتوى استشارية للنظر في قانونية الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال عدّة مقترحات، دعت للأخذ بها، بهدف إدانة دولة الاحتلال، في الوقت الذي واصلت فيه المحكمة جلسات الاستماع.

وقالت “الجبهة الديمقراطية”، في مذكرة أصدرتها الدائرة القانونية، رغم أن جلسات الاستماع تأتي في ظل “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه القضية منفصلة عن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، المتعلقة بخرق إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتبقى فتوى استشارية غير إلزامية.

ورأت أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لم تُعطَ حيزاً كافياً في المرافعات القانونية، وأكدت على وجوب إعطائها أولوية أكبر في المراحل القادمة.

المذكرة: دعوة المرافعين إلى استعادة مسار المفاوضات، تعني بشكل مبطن دعوة المحكمة للتخلي عن دورها في إصدار الفتوى الاستشارية

وذكرت أن المرافعات القانونية تناولت “التمييز العنصري”، ولم تتناول بشكل واضح “جريمة الفصل العنصري”، معتبرة أن هذا الأمر يشكّل إحدى الثغرات الموجودة في المرافعات.

وأضافت: “تجاهلت المرافعات إلى حدّ كبير قضية اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، ويتواجدون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يجب الضغط في الجلسات القادمة على حق العودة، وتطبيق القرار 194″.

وأشارت إلى أنه لم يتم التركيز في المرافعات على الكيفية التي سيتعاطى فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لأن هناك شبه إجماع على عدم قانونية الاحتلال، بما يضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، بالتراجع عن دعمها وتسليحها، وحثّ الأمم المتحدة على إصدار قرار بمقاطعتها.

وأوضحت أيضاً أنه لم يتم على الإطلاق ذكر حق الشعب الفلسطيني بالاستفادة من الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا حتى المطالبة بالتعويض عن ذلك.

وأضافت أنه لم يتم مطالبة إسرائيل بضرورة تولي مسؤولياتها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة كاملة، وتحمّل كافة الأعباء المالية للشعب الفلسطيني، باعتبارها قوة احتلال لحين إنهاء احتلالها.

وقالت: “ركّزت المرافعات القانونية على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى عدم قانونية الاحتلال، ودور المجتمع الدولي في النظر بقضايا انتهاك حقوق الإنسان، وإجبار إسرائيل على تطبيق القوانين الدولية، دون الإلحاح على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني ابتعاداً عن الجوهر المطلوب من الفتوى الاستشارية.

وأوضحت، في مذكرتها القانونية، أن المرافعات ذكرت ضرورة تطبيق حل الدولتين، وقالت “هذا ما يتعارض جزئياً مع حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، الذي أكدت عليه المرافعات، بدلاً من التركيز على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية بالأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.

وأشارت إلى أن دعوة المرافعين إلى استعادة مسار المفاوضات، تعني بشكل مبطن دعوة المحكمة للتخلي عن دورها في إصدار الفتوى الاستشارية.

وقالت: “يجب التركيز أكثر على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وليس تقديم الحلول، بل المطالب الرئيسية والمتفق عليها فلسطينياً”.

وأضافت: “من المهم التركيز على قضية المستوطنات غير الشرعية وضم الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لكن من غير المفيد اعتبار أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ 56 عاماً، بل يجب التأكيد على الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين التاريخية منذ 76 عاما”.

وقد واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت المحكمة قد استمعت، في اليوم الأول من الجلسات العلنية، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدّمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وآلان بيليه.

المذكرة: من المهم التركيز على قضية المستوطنات غير الشرعية وضم الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية

وقدمت الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

وحسب الترتيبات، تقدم في اليوم الثالث كلّ من كولمبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيّتين.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت، الإثنين الماضي، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.

وقد كانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق قريب، كان وزير الخارجية والمغتربين أطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على مجمل التطورات الفلسطينية.

واستعرضَ المالكي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جرائم الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، لا سيّما “حرب الإبادة الجماعية” التي ترتكب في قطاع غزة.