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مذيعة إسرائيلية تظهر بسلاحها الشخصي داخل الاستوديو- (صورة)

4 - يناير - 2024

ليتال شيمش بجانب دبابة لجيش الاحتلال.. الصورة من حسابها على فيسبوك

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لندن- “القدس العربي”:

ظهرت مذيعة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الاستوديو.

وتداولت مواقع عبرية صورة للمذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها من بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.

وظهرت شيمش يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة 14 اليمينية التي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14.

وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة “إكس”، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقة: “سلح نفسك”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أسلحة على إسرائيليين.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 6:34 ص

    ههه لابد أن الإرهابي بنغفير هو الذي قام بتسليحها بالسلاح الأمريكي يا انريكي 🇵🇸✌️

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  2. يقول سيد:
    يناير 4, 2024 الساعة 7:30 ص

    يجب ان لا يمر مر الكرام ,,, فبينما عملية تطهير وابادة قائمة بشكل فعلي في غزة والضفة ، خاصة القدس ،، فان الامم المتحدة وهيئاتها و ’’ المجتمع الدولي’’ لا يصف الكيان بانه كيان ارهابي مسلح بكل افراده الذين ينتمون الى الجيش كجنود او كجنود احتياط،، وبان كل دساتير احزابهم تدعوا الى ابادة الشعب الفلسطيني، وبان مناهجهم الدراسية قبل ذلك تحرض على ابادة وتطهير الفلسطينيين,,, نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يمكن تصنيفه كمفوضيةحقوق الانسان مقارنة بالكيان الصهيوني الارهابي، حتى النازية تظهر طفلة برئية مقارنة به!!

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  3. يقول saladin:
    يناير 4, 2024 الساعة 3:50 م

    الظلمة لا يامنون على انفسهم جراء ظلمهم…

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