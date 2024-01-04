مذيعة إسرائيلية تظهر بسلاحها الشخصي داخل الاستوديو- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:
ظهرت مذيعة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الاستوديو.
وتداولت مواقع عبرية صورة للمذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها من بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.
#Israeli journalist Lital #Shemesh of Israel's Channel 14 appears online with a pistol pic.twitter.com/wOe9rWQv2e
— Politics Today (@mypoliticstoday) January 3, 2024
وظهرت شيمش يوم الثلاثاء الماضي على الهواء في القناة 14 اليمينية التي تعتبر الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14.
وسبق لشيمش أن نشرت صورة على حسابها في منصة “إكس”، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقة: “سلح نفسك”.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شجعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها على حمل السلاح، وقام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع أسلحة على إسرائيليين.
לכו תתחמשו. pic.twitter.com/xWRTDho425
— ליטל שמש – Lital Shemesh (@Litalsun) December 28, 2023
ههه لابد أن الإرهابي بنغفير هو الذي قام بتسليحها بالسلاح الأمريكي يا انريكي 🇵🇸✌️
يجب ان لا يمر مر الكرام ,,, فبينما عملية تطهير وابادة قائمة بشكل فعلي في غزة والضفة ، خاصة القدس ،، فان الامم المتحدة وهيئاتها و ’’ المجتمع الدولي’’ لا يصف الكيان بانه كيان ارهابي مسلح بكل افراده الذين ينتمون الى الجيش كجنود او كجنود احتياط،، وبان كل دساتير احزابهم تدعوا الى ابادة الشعب الفلسطيني، وبان مناهجهم الدراسية قبل ذلك تحرض على ابادة وتطهير الفلسطينيين,,, نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يمكن تصنيفه كمفوضيةحقوق الانسان مقارنة بالكيان الصهيوني الارهابي، حتى النازية تظهر طفلة برئية مقارنة به!!
الظلمة لا يامنون على انفسهم جراء ظلمهم…