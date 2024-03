مذيع أمريكي يقول إن إيلون ماسك ألغى برنامجه الجديد على إكس بعد مقابلة “متوترة”- (تغريدة)

واشنطن: قال المذيع السابق بشبكة (سي إن إن) الأمريكية، دون ليمون الأربعاء، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ألغى برنامجه الجديد على منصة إكس، تويتر سابقا، بعد أن أجرى مقابلة معه الأسبوع الماضي.

وأوضح ليمون أن ماسك “الذي يدعي أنه مدافعا مطلقا عن حرية التعبير استشاط غضبا” تجاهه بسبب المقابلة “المتوترة”، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأضاف ليمون في مقطع فيديو على إكس: “يبدو أن حرية التعبير المطلقة لا تنطبق عندما يتعلق الأمر بأسئلة عنه من أشخاص مثلي”.

وقال إنه وافق على الانضمام إلى إكس بعد أن شجعه ماسك علنا على فعل ذلك.

First guest. @elonmusk like you’ve never seen him before.

You won’t want to miss this. #TheDonLemonShow pic.twitter.com/hEBGBAoqdp

— Don Lemon (@donlemon) March 12, 2024