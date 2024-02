مذيع بريطاني يطرد ضيفا يرتدي الكوفية على الهواء لدفاعه عن فلسطين وإدانة “إرهاب إسرائيل”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

في مشهد آخر يقول ما يقول عن الإعلام الغربي عموما، والبريطاني خصوصا الداعم لإسرائيل، والرافض للأصوات الناقدة لها والمدافعة عن الشعب الفلسطيني، وفي القناة البريطانية نفسها التي تعرض فيها الطبيب والسياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي لتعامل “غير مهني ووقح” وصراخ في وجهه من قبل مذيعة في القناة، تكرر السيناريو وبشكل أكثر فظاظة، حيث قام هذه المرة جيمس ويل، المذيع في “توك تيفي” TALK TV (المملوكة لإمبراطورية روبرت ميردوك الإعلامية)، وعلى الهواء مباشرة، بطرد ستيف هيدلي، الرئيس السابق لاتحاد عمال النقل والسكك الحديدية في بريطانيا، عندما بدأ بالحديث عن “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وانتقاد الحكومة البريطانية التي لديها الأموال لصرفها على الحروب وعلى دعم أوكرانيا وإسرائيل”، وذلك ردا على كلام المذيع بأن “الحكومة البريطانية ليس لها أموال لزيادة رواتب العمال المضربين خاصة في قطاع النقل”.

Steve Hedley was kicked off “James Whale Unleashed” on Talk TV after speaking up for Palestine and the plight of the Palestinians. “The Palestinian people are an occupied people and they’ve got a right to defend themselves.” #ZionismExplained pic.twitter.com/8iJWk7y04b



وقد ثار المذيع ضد ضيفه مباشرة، وذهب لمهاجمته لأنه “يرتدي الكوفية الفلسطينية”. وسأل ويل ضيفه “إن كان فعلا يؤيد الفلسطينيين؟”، فأجاب هيدلي: “أدافع عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية فاشية وإرهابية”.

وانضم المقدم الآخر في البرنامج آش غولد لويل (الذي أشار هيدلي إلى أنه يهودي) ضد الضيف، ليقول للأخير إن “إسرائيل دولة ديمقراطية”، فردّ هيدلي: “حتى هتلر انتُخب ديمقراطيا!”.

ومضى غولد ينتقد هيدلي و“حماس” وموقفه منها، وعن حق “الشعب اليهودي في دولة”، فردّ هيدلي عليه بأنه لا يعرف التاريخ، وأن “حماس” لم تكن موجودة عام 1947، وأن إنشاء دولة لليهود لا يجب أن يكون على حساب الفلسطينيين، الذين لا مسؤولية لهم في “الهولوكوست” الذي تعرض له اليهود، وأن “العرب بالعكس، استقبلوا اليهود الفارين من المذابح”.

وأكد أن “الفلسطينيين هم تحت الاحتلال منذ عام 1947عندما أُجبروا على الخروج من أرضهم بعد النكبة”.

ومضى هيدلي يقول إن “الحكومات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية إرهابية”.

وعندها احتد ويل، ووصف هيدلي بأنه “عدو لهذا البلد” في إشارة إلى بريطانيا، وأنه إذا رغب في الحديث عن هذا “الهراء” فعليه التوجه إلى “بي بي سي” وقنوات أخرى، ثم صرخ في وجه ضيفه كي يصمت، وطلب منه مغادرة الاستوديو.

وعندها تساءل هيدلي: “كيف يدّعي المذيع أنه يدافع عن حرية الرأي في حين يطرد ضيفا يطرح رأياً لا يرضيه؟”. ومضى هيدلي قائلا: “الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية في غزة، وهم تحت الاحتلال، ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم”.

وارتفعت حدة المواجهة بين ويل وضيفه، ثم قام من مقعده ونزع ميكروفون الضيف، وطلب منه الرحيل. وعندما رد عليه هيدلي بـ”أنه يعتدي عليه”، زعم ويل بأنه “رجل مسن ومصاب بالسرطان وأنه يخشى أن هيدلي يعتدي عليه”.

وانتهى هيدلي بالمغادرة، واصفا المذيع بأنه “داعم للإبادة الجماعية” في غزة، وهو يردد “الحرية لفلسطين”.

وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

“I’m an old man with cancer. Do what I ask and go. I know you want to hit me.”

James Whale kicks former RMT union boss Steve Hedley out of the studio.@THEJamesWhale @virtualash pic.twitter.com/JKmPMKwegF

— TalkTV (@TalkTV) February 4, 2024