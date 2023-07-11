“مرآة عملاقة في الفضاء”.. علماء يرصدون كوكبا غريبا خارج المجموعة الشمسية- (فيديو)

واشنطن: ذكر باحثون أنهم رصدوا كوكبا غريبا خارج المجموعة الشمسية، شديد الحرارة وأكبر قليلا من نبتون، يدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة وتلفه على ما يبدو سحب معدنية تعكس معظم الضوء الساقط عليه إلى الفضاء.

وقال جيمس جينكينز عالم الفلك بجامعة دييغو بورتاليس في تشيلي، والمشارك في إعداد البحث الذي نُشر في دورية (أسترونومي اند أستروفيزيكس) “إنه مرآة عملاقة في الفضاء”.

وأضاف أن ذلك الكوكب يعكس نحو 80 بالمئة من الضوء الساقط عليه، مما يجعله أكثر الأجسام العاكسة المعروفة في الكون. وكوكب الزهرة، ألمع جسم في السماء إلى جانب القمر، هو أكثر الأجسام قدرة على عكس الضوء في المجموعة الشمسية، وهو مغطى بسحب حمض الكبريتيك السامة. ويعكس الزهرة نحو 75 بالمئة من الضوء الذي يستقبله، بينما لا تعكس الأرض إلا 30 بالمئة تقريبا.

يسمى الكوكب (إل تي تي 9779 بي)، ويقع هو ونجمه في مجرة درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريبا من الأرض. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر.

وقُطر الكوكب أكبر 4.7 مرة من الأرض، ويدور على مقربة شديدة من نجمه، لدرجة أنه أقرب من كوكب عطارد إلى الشمس وأقرب 60 مرة من مدار الأرض. وفي ظل الإشعاع الشمسي المنبعث من نجمه، تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 1800 درجة مئوية، وهي أكثر سخونة من الحمم المنصهرة.

Can you spot your reflection in this exoplanet?🪩 Our @ESA_CHEOPS mission has spotted an ultra-hot planet outside of our Solar System which is covered by reflective clouds of metal, making it the shiniest exoplanet ever found. 👉 https://t.co/nr72NkzwLk pic.twitter.com/lu7fVxuOP4 — ESA (@esa) July 10, 2023

غلاف جوي مثير الدهشة

وتعجب الباحثون من وجود غلاف جوي لذلك الكوكب في ظل قربه الشديد من نجمه. ومما دفعهم للاعتقاد بأن السحب المحيطة به معدنية، فهي مزيج من التيتانيوم والسيليكات الذي يشكل معظم صخور قشرة الأرض، هو أن الغلاف الجوي الذي يحتوي على سحب مائية، مثل غلاف الأرض، كان من شأنه أن يتلاشى منذ فترة طويلة بفعل الإشعاع الشمسي.

وقال جينكينز “نعتقد حتى بأن السحب يمكن أن تتكثف في صورة قطرات وتتساقط أمطار التيتانيوم في أجزاء من الغلاف الجوي”.

درس الباحثون الكوكب باستخدام التلسكوب المداري “تشيوبس” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقال عالم الفلك والمعد الرئيسي للدراسة سيرغيو هوير من مختبر مرسيليا للفيزياء الفلكية في فرنسا “لم يُكتشف أي كوكب آخر مثل هذا حتى الآن”.

وهناك على ما يبدو علاقة مد بين ذلك الكوكب ونجمه مثل علاقة القمر بالأرض، مع وجود جانب مضيء على الدوام مواجه للنجم وآخر دائم الإظلام في الجهة المقابلة.

وجميع الكواكب المعروفة التي تدور حول نجومها في أقل من يوم من أيام الأرض إما غازية عملاقة تشبه في تكوينها المشترى، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ولكنها أكثر سخونة بسبب الإشعاع الشمسي، أو صخرية أصغر من الأرض وتفتقر إلى غلاف جوي.

ويتساءل الباحثون عما إذا كان (إل تي تي 9779 بي)، المصنف على أنه “نبتون شديد الحرارة”، ربما نشأ عملاقا غازيا ليفقد بعد ذلك معظم غلافه الجوي، أو ما إذا كان قد بدأ بحجمه الحالي.

واكتشف العلماء أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية تسمى الكواكب الخارجية، للعديد منها سمات مختلفة تماما عن الكواكب الثمانية التي تتألف منها المجموعة.

(رويترز)