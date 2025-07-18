مرارة كفاح خاسر وسجن الذهب: غوركي

أقسى تجربة على الإطلاق هي إدراك أن أفكارك ومعتقداتك، بل وحياتك كلها، لم تكن إلَّا رهاناً خاسراً، وأنك قد أمضيت عمرك وأهدرت وقتك على رهانات لم تكن إلَّا خاسرة، ونجاحات زائفة، أو بالأحرى حاولت تجميلها وتزييف حقيقتها لأطول وقت ممكن حتى تقنع نفسك بالاستمرار في السعي، أو على الأقل أنك كنت تصنع لنفسك وسيلة تمكِّنك من العبور إلى بر النجاح والحرِّية، بالرغم من أنه في كل مرة كانت الحياة تلطمك بزيف معتقدك، وتظهر لك أنك مهما حاولت ومهما أنجزت فإنك خاسر لا محالة.

هذه ليست بالنظرة التشاؤمية التي يجب أن نطردها عن أفكارنا، بل هي الحقيقة والأمر الواقع الذي يتجرَّع مرارته من يحاول النهوض من الحضيض، وفي كل مرة يسقط مجدَّدًا، وأيضًا في كل مرة لا يجد من يرحمه أو حتى يشفق عليه. وإذا كان هذا الكلام لامس قلبك، فلسوف تنفتح عيناك على واقعك باستعراض حياة «مرارة»، أو الكاتب الروسي الشهير «جوركي».

قد يستغرب البعض من وصف مسيرة الكاتب الروسي الشهير «ماكسيم جوركي» Maxim Gorky (1868-1936) بذلك؛ فهو الكاتب الروسي الذي عاصر الثورة البلشفية (1917) التي قادها الزعيم البلشفي «فلاديمير لينين»، وأصبح حينها «ماكسيم جوركي» أحد أذرع الثورة الطولى، ولسانها الذي لطالما أثار حماسة أبناء الوطن وساعدهم على المضي في الثورة وتمجيد خطاها. وكان لكفاحه صدى عظيم على حياته؛ فلقد عاد كل هذا بنفع لا مثيل له، لدرجة أن انتشار خبر قرب نزول أحد أعماله كان بمثابة حدث كبير يهز أصداء المجتمع الروسي بأكمله، وينتظره الملايين بلهفة شديدة. أضف إلى كل هذا، فإن مجرَّد إلقاء نظرة خاطفة على مسيرة حياته بأكملها، يظهر للعيان أنه نهض من فقر مدقع، واختتم حياته في قصر منيف، حيثما يخدمه العديد ويتسابقون في تحقيق جميع طلباته. لكن بنظرة فاحصة، يتبيَّن أن كل ذاك الإطار الخارجي بمثابة لونًا من ألوان الزيغ البصري لخداع النَّاظرين.

وُلد الطفل «أليكسي ماكسيموفيتش بيشكوف» Alexei Maximovich Peshkov لأسرة فقيرة في مدينة «نيزني نوفجورود « Nizhny Novgorod في روسيا، وهي واحدة من أكثر المدن الروسية اكتظاظًا بالسكَّان، لكنه في الحادي عشر من العمر فقط ماتت أمُّه، ولذلك تم إرساله لجدَّته كي تقوم على تربيته. لكنه سُرعان ما تمرَّد على الوضع، وهرب من المنزل، وراح يجول روسيا مُتنقِّلًا بين العديد من المهن. وبعد أن تجرَّع مرارة السعي في الدنيا والفشل المستمر، استقرّ به الحال بمحاولة الانتحار، وكان حينها يعمل كصبي لصانع أحذية. وبعد تلك الحادثة، وجد متنفَّسًا لحياته في الصحافة. فبدأ الكتابة في الصُّحف، وكان يكتب تحت اسم مُستعار. ولم يعلن عن وجوده واسمه الذي استقر عليه إلَّا بعد نشر قصصه القصيرة، ولقد حملت قصته القصيرة الأولى الاسم الذي اختاره لنفسه وهو «إم. جوركي» M. Gorky، علمًا بأن لقب «جوركي» الذي اختاره لنفسه يعني «مرارة» باللغة الروسية، وهو بذلك يشير بطريقة خفية إلى المرارة التي يتجرَّعها طوال حياته منذ الطفولة. بيد أنَّ عمله بالصحافة وكتابته للقصص لا يعني أنه هجر الفقر، فلقد كان يمارس هواية الكتابة وبعدها يرجع لمزاولة الأعمال اليدوية الشَّاقة كي يوفِّر لنفسه لقمة العيش.

وبينما كان يعمل في مد خطوط السكَك الحديدية عبر القوقاز، كتب ثاني قصة قصيرة له تحت عنوان «ماكار تشودرا» Makar Chudra (1892)، التي تخيَّل فيها أنه تقابل مع المسافر الروماني «ماكار تشودرا»، ورسم وصفًا ولعه بابنة المسافر وبطربها الأوبرالي، لكن الأب يحذِّره من مغبّة تلك الأمنية التي قد تفضي إلى هلاكه. ولإقناعه، يسوق له حكاية تشابه حكايته عن فقير وقع في غرام مغنية أوبرا، لكنه يقتلها لاشتراط آخر يعشقها أن يركع أمام العامة معلنًا حبّه لها، وأخيرًا يكون القتل الجزاء الذي يناله عقابًا لجريمته. وتنتهي القصةَّ بأن ذاك العامل البسيط يتخيَّل أنه يسير مزهوًّا فوق السحاب مع هذين العاشقين.

ولقد حققت تلك القصة نجاحًا باهرًا؛ لأنها تتحدث عن الحرِّية والمساواة، وهي أفكار كانت تجد صدى واسعًا في روسيا القيصرية في ذلك الوقت، بعد توالي التذمُّر الشعبي بسبب عدم المساواة والإحساس بقهر دفين. وتوالت أعمال «جوركي» الأدبية ورواياته، التي وجدت أيضًا تشجيعًا كبيرًا بين جموع الكُتَّاب المعنيين بنفس المبادئ، ويكفي القول بأن أعماله جعلت كبار كتَّاب عصره أصدقاء له، وعلى رأسهم ليو تولستوي Leo Tolstoy وأنتون تشيخوف Anton Chekhov. وبسبب أفكاره الثورية التي تنحاز لرفاهية الشعب، تم ترشيحه لجائزة نوبل للآداب لخمس مرَّات.

ولم يكن التعليم والقراءة لدى «جوركي» هما الغاية، بل ما كان يرمي له هو أن يحض أبناء الشعب على التفكير الذي سوف ينقل حياتهم لمستقبل أفضل، أو كما كان يردد: «لا تنفكّ عن قراءة الكتب، لكن تذكَّر أبدًا أنه مجرَّد كتاب، وأن عليك أن تتعلَّم كيف تفكِّر لنفسك». فلم يكن «جوركي» مشجِّعًا على الإغراق في القراءة والتفكير فحسب، بل أيضًا العمل الذي يحقق رفاهية المرء، ولا يسعى إلى تحويله إلى عبد، فكان يقول: «عندما يتحوَّل العمل إلى سعادة، تتحوَّل الحياة إلى مُتعة. وعلى النقيض، إذا تحوَّل العمل إلى فرض، تتحوَّل الحياة إلى عبودية». ولهذا، كان ينصح في جميع أعماله ومقالاته بأهمية كشف الزيف ووجوب رؤية الأشياء على حقيقتها، ولهذا كان يكرر: «الأكاذيب ناموس مقدَّس لدى العبد والسّيِّد. لكن الحقيقة هي إله الرجل الحرّ». وكلامه هذا كان يتوافق مع معتقدات الثورة البلشفية التي تؤمن بالعمل ونبذ التعاليم الدينية التي تقوم على الأكاذيب وتقنع الفقراء بالاستكانة والرضا بالفقر، بينما يكتنز السادة الأموال. وهذه الفكرة بالتحديد لا يزال لها صدى عالمي وتتناولها الشعوب الواقعة تحت تأثير سلبي لرجال الدين. فمن المتواتر منذ مستهل القرن الماضي وحتى الآن مقولته: «الكنائس في المدن الكبرى تكتظ بالفضة والذهب اللذين لا حاجة لله بهما، بينما في الوقت نفسه، يرتجف على أبواب الكنائس أعداد لا تُحصى من الفقراء الذين ينتظرون بفارغ الصبر هبات نحيلة تُقْذف إلى راحة يدهم المبسوطة». ولهذا كانت أفكاره عاملًا مُساعدًا في نشر التذمُّر من سطوة رجال الدين على الفقراء، وهذا أحد أهم المبادئ الماركسية والاشتراكية؛ فمناداة بالمساواة في الحصول على الثروات وتقسيمها العادل بين أفراد الشعب، أزجى نيران الثورة البلشفية.

وبسبب أفكاره الثورية تلك، أعلنه «فلاديمير لينين» رائدًا لحركة «الواقعية الروسية» Russian Realism التي تسعى لرسم الواقع كما هو، دون زيف. وساعد في تمجيد هذا الإعلان مواقف «جوركي» الواضحة التي تنحاز للشعب وتحظى بتأييد الجموع. ومن ثمَّ، أصبحت رواية «الأم» Mother التي كتبها «ماكسيم جوركي» في غمار شعوره الثوري، علامة مميَّزة له محلِّيًا وعالميًا فيما بعد. وتدور أحداث الرواية حول أم يتم اعتقال ابنها، ومع رحلتها لتبرئة ساحة الابن تنخرط في جموع الثوَّار إلى أن تصبح فردًا منهم.

بيد أن الصدمة التي مُني بها «جوركي» بعد أن شهد «الحرب الأهلية الروسية» لإرساء قواعد الحكم البلشفي، وما تلاه من بطش وقمع للعامة، أصبح «جوركي» أحد المنددين بتلك الثورة، بعد أن كشف زيفها وفهم أنه كان يسلك طريقًا خاطئًا. ولم يقف به الحال عند ذلك، بل إنه نعت أهم أعماله الثورية التي حققت له شهرة واسعة في روسيا بأنها أعمال فاشلة؛ فلقد وجدها بوقًا للثورة وخالية من الإبداع الفني واللغوي. وكان إحساسه بالقهر عميقًا؛ فهو من فهم ما وراء الأمور ويرى الوضع على حقيقته دون زيف، وهذا ما جعله يشعر بالفشل، وأن كل ما كافح من أجله كان لا يستحق. ومن أقواله التي تصف حاله: «مرض الطبيب أسوأ من الأمراض جميعها التي قد تصيب جميع المرضى؛ فالمريض يشعر فقط بمرضه، أمَّا الطبيب فهو أيضًا يشعر بالمرض إلى جانب معرفته الجيِّدة بالآثار المُدمرة للمرض. وهكذا هو حال المعرفة، فهي تجعل الموت أقرب».

وأفضى به الفهم العميق وثورته المناهضة لحكم البلاشفة إلى طرده من روسيا، وتشتته في أوروبا لعدة سنوات، وقيل إنه تلقى دعوة للسفر إلى أمريكا من قبل الكاتب الأمريكي «مارك توين»، وعندما سافر إلى هناك، تنصَّل الكاتب الساخر -كعادته- من الدعوة، مما تسبب في طرد «جوركي» من الفندق. وبعد سنوات، تلقى «جوركي» دعوة من «لينين» نفسه للرجوع إلى بلده الأم كبطل، وبالفعل وافق، وسعد في بداية الأمر عندما وجد أنه قد خصص له قصرًا مهيبًا لإقامته، لكنه لم يكن يعلم أن هذا القصر سيكون محل إقامته الجبرية وسجنه لما تبقى له من أعوام في حياته.

كان أمل «جوركي» دومًا أن يجد السعادة والنجاح الحقيقي، أو على حد قوله: «ما أود أن أقابله هو رجل أستطيع أن أرفع له قبعتي وأقول: شكرًا لك على ولادتك، وكلما طالت حياتك كان ذلك أفضل». فبعد مسيرة طويلة تخضَّبت كل خطوة فيها بالمرارة، علقت المرارة في حلقه ولازمته إلى أن خرّ على فراش الموت، وكانت سبب تلك المرارة إدراكه أن الكفاح الذي ضيَّع من أجله حياته كان زائفًا؛ وكأنّ المرارة تعلق بالمرء منذ لحظة ميلاده، وكلَّما طالت به الحياة، يزداد الأمر سوءًا.