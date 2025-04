مراسلة تسأل بايدن عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة ويجيب: هل هذه مزحة!- (شاهد)

واشنطن- “القدس العربي”:أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب توجيه سؤال له من إحدى الصحافيات عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة، ليجيب ساخراً. هل هذه مزحة!.

Reporter: Who gets credit for this? You or Trump?

Biden: Is that a joke? pic.twitter.com/mca4y6HVyL

— Acyn (@Acyn) January 15, 2025