سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مراسلة تسأل بايدن عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة ويجيب: هل هذه مزحة!- (شاهد)

15 - يناير - 2025

الرئيس جو بايدن يجيب على سؤال صحافي بعد إلقاء بيان بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قاعة كروس في البيت الأبيض في 15 يناير 2025.

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واشنطن- “القدس العربي”:أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب توجيه سؤال له من إحدى الصحافيات عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة، ليجيب ساخراً. هل هذه مزحة!.

واستبق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكتب على صفحته على موقع تروث سوشال Truth Social، قبل صدور إعلان رسمي من إدارة جو بايدن “لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!”.

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  1. يقول ابو عمر:
    يناير 18, 2025 الساعة 9:02 م

    السيد ترمب هو صاحب الفضل، أما أنت يا بايدن صاحب دعم الحرب والمجازر والإيباده ضد أهلنا في غزة الأبية.

    رد

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