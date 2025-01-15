مراسلة تسأل بايدن عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة ويجيب: هل هذه مزحة!- (شاهد)

واشنطن- “القدس العربي”:أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب توجيه سؤال له من إحدى الصحافيات عن صاحب الفضل في إتمام اتفاق غزة، ليجيب ساخراً. هل هذه مزحة!.
Reporter: Who gets credit for this? You or Trump?
Biden: Is that a joke? pic.twitter.com/mca4y6HVyL
— Acyn (@Acyn) January 15, 2025
واستبق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكتب على صفحته على موقع تروث سوشال Truth Social، قبل صدور إعلان رسمي من إدارة جو بايدن “لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!”.
السيد ترمب هو صاحب الفضل، أما أنت يا بايدن صاحب دعم الحرب والمجازر والإيباده ضد أهلنا في غزة الأبية.