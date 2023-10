مراسلة “سي إن إن” تعتذر عن نشرها رواية “أطفال مقطوعي الرأس” في غلاف غزة- (تدوينة)

“القدس العربي”: اعتذرت مراسلة شبكة “سي إن إن” سارة سيدنر عن ترويجها ونشرها الرواية التي تبناها جيش الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشاهد مزعومة لـ”أطفال مقطوعي الرأس” في مستوطنة كفار عزة.

وكتبت سيدنر عبر حسابها على منصة “إكس” تويتر سابقا: “بالأمس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنهم يؤكدون أن حماس قطعت رؤوس الأطفال. لكن اليوم تقول السلطات الإسرائيلية إنها لا تستطيع تأكيد المعلومات المتعلقة بالأطفال المقطوعة الرأس. يجب أن أكون أكثر حذرا فيما يتعلق بالصياغة في المستقبل.. وأنا أعتذر”.

وأكدت سيدنر أيضا أنه تم تضليل طاقم التصوير معها، مشيرة إلى أنها ذكرت في تقريرها أن حماس نفت هذه التصرفات.

The words I used were the PM's office must have proof if they are confirming this. Then President Biden confirmed seeing it. And then backed tracked.

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) October 12, 2023