“مراسلون بلا حدود” تدين هجمات إسرائيل المستمرة على الصحافة بغزة 

باريس: أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشدة، الجمعة، هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الصحافة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة أشارت فيه إلى قصف إسرائيل برجا يضم مكاتب وسائل إعلامية عدة مثل وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، وشبكة الجزيرة القطرية.

وأعربت عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصحافة (في غزة)، مؤكدة أن استهداف الإعلام يعتبر جريمة حرب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)