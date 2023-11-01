“مراسلون بلا حدود” ترفع دعوى “جرائم حرب” في غزة

أنقرة: أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأربعاء، أنها “رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “جرائم الحرب” المرتكبة بحق صحافيين خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة”.

جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية) التي تدافع عن حرية الصحافة، ومقرها فرنسا.

وذكرت المنظمة أن “هؤلاء الصحافيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى جرائم حرب”.

وتتناول دعوى منظمة مراسلون بلا حدود، التي تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حالات استشهاد 9 صحافيين وإصابة 2 آخرين، خلال تأدية مهامهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم في غزة.

كما أشار البيان إلى “التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة”.

واستشهد ما مجموعه 34 صحافيًا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منهم 12 على الأقل استشهدوا أثناء تأدية مهام عملهم، 10 منهم في غزة، وواحد في إسرائيل، وواحد في لبنان، وفقًا لـ”مراسلون بلا حدود”.

(الأناضول)