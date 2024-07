“مراسلون بلا حدود” تطالب الاحتلال الإسرائيلي بكشف مصير صحافية فلسطينية- (تغريدة)

باريس: طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحافية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي اعتقلها في “مستشفى الشفاء” غرب مدينة غزة وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المنظمة – مقرها باريس – في منشور على منصة “إكس” الخميس، إن الصحافية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي “مستشفى الشفاء” في 19 مارس.

وطالبت “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح اختفاء الصحافية أبو سلطان في أسرع وقت ممكن.

#Gaza: RSF alerts on the disappearance of 🇵🇸 journalist Bayan Abusultan, last seen on 19/03 among those sequestered in the raid on Al Shifa hospital in Gaza. RSF demands that the 🇮🇱 army immediately shed light on the disappearance of @BayanPalestine. pic.twitter.com/Q11b1XJHD7

— RSF (@RSF_inter) March 27, 2024