سياسة | دولي

“مراسلون بلا حدود” تطالب الاحتلال الإسرائيلي بكشف مصير صحافية فلسطينية- (تغريدة)

28 - مارس - 2024

الصحافية الفلسطينية بيان أبو سلطان- الصورة من حسابها بمنصة إكس

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باريس: طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحافية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي اعتقلها في “مستشفى الشفاء” غرب مدينة غزة وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/ آذار الجاري.
وقالت المنظمة – مقرها باريس – في منشور على منصة “إكس” الخميس، إن الصحافية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي “مستشفى الشفاء” في 19 مارس.
وطالبت “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح اختفاء الصحافية أبو سلطان في أسرع وقت ممكن.


ويتابع الصحافية الفلسطينية أكثر من 189 ألف متابع على منصة إنستغرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها في 16 مارس.
أما آخر مشاركة لها على منصة إكس، فكانت بتاريخ 19 مارس، وقالت فيها: “القوات الإسرائيلية قتلت أخي الوحيد أمام عيني”.


وسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن اقتحم “مستشفى الشفاء” في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحاصره لمدة أسبوع، ودمّر ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء، ثم عاود اقتحامه في 18 مارس وحتى اليوم، مخلفا مئات الشهداء والجرحى بصفوف المدنيين.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)

 

 

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    مارس 28, 2024 الساعة 2:54 م

    اسرائيل تقتل و تعتقل و تعذب الصحفيين في غزة تطبيقا لنصيحة قدمتها وزيرة خارجية المانيا للجيش الصهيوني النازي

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  2. يقول مالكوم سين:
    مارس 28, 2024 الساعة 5:30 م

    نسأل الله لها السلامة والسلام والأمن والأمان والعافة وأن تعود لمهنتها نكاية في أعداء الله و الإنسانية من قطعان الأوغاد الصهاينة ومن يدور في فلكهم من المجرمين ..

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