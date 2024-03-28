“مراسلون بلا حدود” تطالب الاحتلال الإسرائيلي بكشف مصير صحافية فلسطينية- (تغريدة)

باريس: طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحافية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي اعتقلها في “مستشفى الشفاء” غرب مدينة غزة وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المنظمة – مقرها باريس – في منشور على منصة “إكس” الخميس، إن الصحافية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي “مستشفى الشفاء” في 19 مارس.

وطالبت “مراسلون بلا حدود” جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح اختفاء الصحافية أبو سلطان في أسرع وقت ممكن.

#Gaza: RSF alerts on the disappearance of 🇵🇸 journalist Bayan Abusultan, last seen on 19/03 among those sequestered in the raid on Al Shifa hospital in Gaza. RSF demands that the 🇮🇱 army immediately shed light on the disappearance of @BayanPalestine. pic.twitter.com/Q11b1XJHD7 — RSF (@RSF_inter) March 27, 2024



ويتابع الصحافية الفلسطينية أكثر من 189 ألف متابع على منصة إنستغرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها في 16 مارس.

أما آخر مشاركة لها على منصة إكس، فكانت بتاريخ 19 مارس، وقالت فيها: “القوات الإسرائيلية قتلت أخي الوحيد أمام عيني”.

Israeli forces just murdered my only brother in front of my eyes.

أخويا شهيد. — Bayan 𓂆 (@BayanPalestine) March 19, 2024



وسبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن اقتحم “مستشفى الشفاء” في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحاصره لمدة أسبوع، ودمّر ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء، ثم عاود اقتحامه في 18 مارس وحتى اليوم، مخلفا مئات الشهداء والجرحى بصفوف المدنيين.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)