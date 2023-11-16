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مراسل فوكس نيوز: الجيش الإسرائيلي “يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث” ولم يظهر لنا أي أنفاق تحت مجمع الشفاء- (فيديو)

16 - نوفمبر - 2023

مراسل فوكس نيوز تري ينغست داخل مستشفى الشفاء- (لقطة شاشة)

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“القدس العربي”: قال مراسل لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يظهر لفريقه أيا من الأنفاق التي تحدث عنها باستمرار في مجمع الشفاء الطبي.

ورافق فريق من الشبكة الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء حيث تجول برفقة متحدث باسم الجيش.

وذكر مراسل الشبكة تري ينغست أن “الجيش هو من يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث”.

ونشر ينغست تقريرا من داخل مستشفى الشفاء قال فيه “لقد عُرضت علينا أسلحة في مبنى الأشعة. ولم تظهر لنا أي أنفاق. ولا تزال الغارة مستمرة حتى هذه الساعة. ولا يزال مئات الفلسطينيين في الداخل”. وأشار ينغست إلى أنه طرح أسئلة على الجيش بخصوص الانتقادات التي تعرض لها عمليته.

ولم يظهر في تقرير الشبكة سوى بندقيتين من طراز “كلاشينكوف” وبضعة أشرطة من الذخيرة.

وكان جيش الاحتلال يروج لوجود ترسانة أسلحة أسفل المستشفى. لكن حساب الجيش الإسرائيلي حذف فيديو تحدث فيه عن وجود أسلحة من حسابه.

وتعرضت عملية الجيش في مستشفى الشفاء، أمس الأربعاء، لسخرية عارمة، بعدما عرض مقطع فيديو لقطعة سلاح وجهاز لابتوب وسترة واقية من الرصاص ادعى عثوره عليها في المستشفى.

وقال متحدث باسم الجيش إنه عثر على كتيبات عسكرية تابعة لحماس مثل “تكتيكات العمليات التعرضية” تحمل شعار كتائب القسام، لكن كانت الكتب في الحقيقة ملخصات لأحكام التجويد وأدعية.

وقبل يومين أيضا، تحول متحدث الجيش لمادة للتندر بعدما زعم أن قائمة بأيام الأسبوع معلقة على الحائط هي عبارة عن أسماء لمقاتلين من المقاومة يتناوبون على حراسة أسرى تحتجزهم المقاومة في غزة.

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