مراسل فوكس نيوز: الجيش الإسرائيلي “يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث” ولم يظهر لنا أي أنفاق تحت مجمع الشفاء- (فيديو)

“القدس العربي”: قال مراسل لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يظهر لفريقه أيا من الأنفاق التي تحدث عنها باستمرار في مجمع الشفاء الطبي.

ورافق فريق من الشبكة الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء حيث تجول برفقة متحدث باسم الجيش.

وذكر مراسل الشبكة تري ينغست أن “الجيش هو من يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث”.

ونشر ينغست تقريرا من داخل مستشفى الشفاء قال فيه “لقد عُرضت علينا أسلحة في مبنى الأشعة. ولم تظهر لنا أي أنفاق. ولا تزال الغارة مستمرة حتى هذه الساعة. ولا يزال مئات الفلسطينيين في الداخل”. وأشار ينغست إلى أنه طرح أسئلة على الجيش بخصوص الانتقادات التي تعرض لها عمليته.

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PREVIEW: Inside Gaza’s Al-Shifa hospital. We were shown weapons in the radiology building. We were not shown any tunnels. The raid is ongoing at this hour. Hundreds of Palestinians are still inside. I questioned the IDF about criticism over the operation. More airs tomorrow. pic.twitter.com/nwcvpHS1tB — Trey Yingst (@TreyYingst) November 15, 2023

ولم يظهر في تقرير الشبكة سوى بندقيتين من طراز “كلاشينكوف” وبضعة أشرطة من الذخيرة.

وكان جيش الاحتلال يروج لوجود ترسانة أسلحة أسفل المستشفى. لكن حساب الجيش الإسرائيلي حذف فيديو تحدث فيه عن وجود أسلحة من حسابه.

وتعرضت عملية الجيش في مستشفى الشفاء، أمس الأربعاء، لسخرية عارمة، بعدما عرض مقطع فيديو لقطعة سلاح وجهاز لابتوب وسترة واقية من الرصاص ادعى عثوره عليها في المستشفى.

وقال متحدث باسم الجيش إنه عثر على كتيبات عسكرية تابعة لحماس مثل “تكتيكات العمليات التعرضية” تحمل شعار كتائب القسام، لكن كانت الكتب في الحقيقة ملخصات لأحكام التجويد وأدعية.

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جيش الاحتلال يعلن العثور على مصاحف وكرتونة تمر وكتب وهاتف ومخشير في مستشفى الشفاء جيش مجرم وتافه pic.twitter.com/s1hfx3bf2j — anas shtaya (@anas_shtaya) November 15, 2023

وقبل يومين أيضا، تحول متحدث الجيش لمادة للتندر بعدما زعم أن قائمة بأيام الأسبوع معلقة على الحائط هي عبارة عن أسماء لمقاتلين من المقاومة يتناوبون على حراسة أسرى تحتجزهم المقاومة في غزة.

هذه ليست نكتة.. الاحتلال عرض ورقة عليها أيام الأسبوع أمام جميع وسائل الإعلام في العالم على أنها وثيقة عسكرية ودليل على استخدام مشفى الرنتيسي كمقر لكتائب القسام. هؤلاء التافهين المجرمين بدون دعم غربي وأسلحة أمريكية متطورة لا يستطيعون فعل شيء كبير على الأرض، هم عبارة عن همج مجرمين… pic.twitter.com/veGQjaJVSW — رضوان الأخرس (@rdooan) November 13, 2023