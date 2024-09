مراسل فوكس نيوز: الجيش الإسرائيلي “يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث” ولم يظهر لنا أي أنفاق تحت مجمع الشفاء- (فيديو)

“القدس العربي”: قال مراسل لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يظهر لفريقه أيا من الأنفاق التي تحدث عنها باستمرار في مجمع الشفاء الطبي.

ورافق فريق من الشبكة الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء حيث تجول برفقة متحدث باسم الجيش.

وذكر مراسل الشبكة تري ينغست أن “الجيش هو من يتحكم أين نذهب ومع من نتحدث”.

ونشر ينغست تقريرا من داخل مستشفى الشفاء قال فيه “لقد عُرضت علينا أسلحة في مبنى الأشعة. ولم تظهر لنا أي أنفاق. ولا تزال الغارة مستمرة حتى هذه الساعة. ولا يزال مئات الفلسطينيين في الداخل”. وأشار ينغست إلى أنه طرح أسئلة على الجيش بخصوص الانتقادات التي تعرض لها عمليته.

PREVIEW: Inside Gaza’s Al-Shifa hospital. We were shown weapons in the radiology building. We were not shown any tunnels. The raid is ongoing at this hour. Hundreds of Palestinians are still inside. I questioned the IDF about criticism over the operation. More airs tomorrow. pic.twitter.com/nwcvpHS1tB

— Trey Yingst (@TreyYingst) November 15, 2023