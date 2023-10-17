مراقبون إسرائيليون يحذّرون من حملة برية في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»: أشار محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، إلى أنه في إسرائيل يتحدثون عن حسم المعركة ضد حماس وإخضاع الأخيرة، لكن الطريق إلى هناك، غير واضحة.

وبين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لم يسارع في الماضي إلى حملة برية في قطاع غزة، من المحتمل أنه سيكون مضطرا لها، هذه المرة.

ويزيد أنه، في اليوم العاشر للحرب، بعد نصف عدد أيام حرب 1973 ومع نصف عدد القتلى فيها، واصلت إسرائيل الاستعدادات لحملة برّية.

ويتابع “في الشمال يستمر التراشق مع حزب الله الذي لم يبادر بهجمة جدية بعد وربما هو ينتظر تطورات الجبهة في غزة”.

ويتفق مع تقديرات رئيس الحكومة السابق، إيهود براك حول ضرورة تحاشي الحرب في جبهتي، قائلا: “يبدو أن إسرائيل مستعدة لامتصاص ضربات غير قليلة في الجبهة الشمالية والاكتفاء بـ بينغ بونغ كي تبقى تتركّز في الحرب على غزة”، معتبرا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة هي رسالة تحذير لـ”حماس وحزب الله”، لافتا إلى أن بايدن سيصل المنطقة في محاولة لمعاينة إمكانية عدم توسّع الحرب في غزة.

ويواصل: مع نصف عدد قتلى حرب 1973 تواصل إسرائيل الاستعدادات لحملة برية.

وتبعه زميله محرّر الشؤون العربية والشرق أوسطية تسفي بار إيل الذي يشكّك بجدوى هذه الحرب بقوله أمس الثلاثاء إنه حتى لو فككّت إسرائيل حركة حماس في غزة فلها حضور إقليمي، وهي تمتلك ساحات عمل أخرى.

وبين أن الحرب لن تنتهي من دون خطة خروج تضمن نظاما داخل القطاع، وإلا من شأن حماس أن تتحول إلى تنظيم إرهابي دولي تضرب كل من يساعد إسرائيل وتقود معركة تطول سنوات كثيرة.

وأوضح أن خطة عمل الجيش الإسرائيلي في غزة تستند على غاية مركزية واحدة: تفكيك قوة حماس وتدمير قيامها من جديد بقيادة القطاع.

وأضاف “هذه خطة حيوية وطموحة، لكن ثمنها من شأنه أن يكون ثقيلا جدا ونتائجها غير مضمونة، هذا إذا كانت أصلا ممكنة. يكفي أن نتخيل رد فعل الجمهور الإسرائيلي على قيام حماس أو الجهاد الإسلامي بنشر فيديوهات فظيعة خلال الاجتياح البري تظهر فيها عمليات إعدام الأسرى والرهائن تباعا”.

وأمام تساؤلات متزايدة حول تلكؤ إسرائيل في شن الحملة البرية التي تتوعد بها حماس والجهاد الإسلامي منذ أيام، وضغوط الشارع الإسرائيلي وقيادات عسكرية في قيادة الجنوب من أجل القيام بها، يدعو مراقبون وعسكريون في الاحتياط إسرائيليون للتريث لأن “العجلة من الشيطان”، ويحذّرون من حملة متسرعة انتقامية قبل أن تكتمل جهوزية الجنود لها.

ويستدل من قراءات مواقف الكثير من التعليقات الإسرائيلية على هذه المسألة، بينها أن إسرائيل تنتظر استكمال التدريب ونضوج الصورة الاستخباراتية والتسليح، وهي تخشى من التصرف بحماقة وانفعال، علاوة على فقدان الخرائط العسكرية الموجودة بيد قيادة الجيش لقيمتها وتحولها إلى صماء نتيجة اختلاف تضاريس القطاع جراء القصف وأكوام الردم والركام.

كذلك ترغب إسرائيل بالتثبت من نوايا حزب الله ومن عدم اندلاع حرب في جبهة الشمال بالتزامن، وهذا بمثابة “مصيدة” كما يقول رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت.

ولا بد أن هناك تأثيرا لمسألة الأسرى والرهائن الإسرائيليين والأجانب ورغبة الولايات المتحدة بمحاولة الإفراج عنهم أولا. ومن غير المستبعد أنها غير مطمئنة أيضا من قدرة إسرائيل على القيام بحملة برية ناجعة وتخشى من تكرار سيناريو الحرب الروسية في أوكرانيا، أي حرب طويلة ومكلفة بكل المستويات بما يهدد مصالح أمريكية إقليمية ودولية.

هذا الخوف الأمريكي الدفين، ربما يرتبط ويتجلى بمخاوف بعض الأوساط الإسرائيلية التي ترى أن وجود بوارج أمريكية في البحر المتوسط مع إرسال جنود وأسلحة وذخائر وغيره يعكس صورة سلبية لإسرائيل ويفقدها هيبتها وقوة ردعها وكأنها تختبئ خلف الولايات المتحدة وتحتمي بالأخ الأكبر، رغم الدعم العملي الذي تحظى به.

كما تخشى هذه الأوساط الإسرائيلية من تحول الدعم الأمريكي الواسع إلى وسيلة ضغط على إسرائيل لكبح عملياتها العسكرية، وإلى نوع من “عناق الدبّ”، كما هو الحال مع الممر الإنساني في غزة الذي تتجه إسرائيل للقبول به بضغط من واشنطن.

إلى ذلك، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا، ، إنه فشل في التحذير من هجوم “حماس” على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هاليفا قوله في رسالة رسمية: “بداية الحرب كانت فشلاً استخباراتياً”.

وأضاف: “إدارة المخابرات العسكرية تحت قيادتي فشلت في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس” على حد تعبيره.

وتابع هاليفا: “فشلنا في مهمتنا الأهم، وأنا كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل”.

وأردف: “ما يجب التحقيق فيه، سنحقق فيه بطريقة أعمق وأشمل، وسنستخلص النتائج، ولكن الآن، هناك مهمة واحدة فقط، وهي القتال والفوز”.

في حين، قال الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يعقوب بيري، للأناضول: “لا نتفاوض مباشرة مع حماس، وإنما عبر وسطاء، سواء المصريين أو الألمان أو غيرهم”.

بيري، وهو مستشار لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، تابع: “تواصل فريق الحكومة الإسرائيلية مع حماس (عبر وسطاء) وعرض أن يكون هناك ممر إنساني للجرحى وكبار السن وصغار السن (من الأسرى)، ولكن حتى الآن لم نحصل على رد حماس، وآمل أن نحصل على جواب في الساعات والأيام القادمة.

وأضاف: “نعتقد أن احتجاز رهائن أعمارهم 80 عاما أو 9 أشهر ليس إنسانيا، ويجب عليهم (حماس) أن يعيدوا هؤلاء الرهائن”، على حد قوله.

وبشأن إن كانت إسرائيل قد عرضت على “حماس” مقابلا للإفراج عن هؤلاء الأسرى، قال: “لم نقل ماذا سيكون المقابل، ولكن على حماس أن تقول إنها مستعدة وتعرض ما تريده”.

لكن ردا على سؤال بشأن إن كان قد تم تقديم عرض لـ “حماس”، أجاب بيري “نعم”. ولم يكشف عن الجهة التي نقلت العرض لـ “حماس”.

ومضى قائلا: “إذا ما ردت حماس وطلبت مقابلا، فسنفاوض”، وتوقع أن تطلب “حماس” ما اعتبره “ثمنا باهظا”.

وبدا بيري متشككا في أن عملية برية إسرائيلية محتملة في عمق غزة ستؤدي إلى الإفراج عن الأسرى، وقال: “هناك من يقول نعم وهناك من يقول لا. لن تبدأ أي عملية برية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (لإسرائيل)، ولذا فإنها ستتأجل حتى نهاية الأسبوع الجاري”.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة لعدة ساعات، ثم يتوجه إلى الأردن للقاء قادة فلسطين والأردن ومصر، حسب البيت الأبيض.

وأعرب بيري عن اعتقاده بأنه حتى ذلك الحين ينبغي أن “تتم مبادرات إنسانية” لتحريك الأمر، مشيرا إلى “إمكانية فتح ممر إنساني في غزة”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أنه توجد فرصة لإعادة الإسرائيليين من غزة، أجاب: “نعم.. توجد أكثر من 200 عائلة (إسرائيلية متضررة)، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ إسرائيل”.