مراقبون: 90 في المئة من وعود الرئيس التونسي لم تُطبّق

تونس- “القدس العربي”: قال مراقبون تونسيون إن الرئيس قيس سعيد “فشل” في تحقيق 90 في المئة من وعوده خلال فترة التدابير الاستثنائية.

وعقدت منظمة “أنا يقظ”، الإثنين، ندوة صحافية للكشف عن نتائج مؤشر “سعيد ميتر” المتخصص بمراقبة وقياس مدى التزام الرئيس بتنفيذ الوعود التي التزم بها منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وأحصت المنظمة 49 وعدا أطلقه سعيد يتعلق بالمجال السياسي والتشريعي واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات والصحة والتعليم وتعزيز القدرة الشرائية للتونسيين. وقال إن سعيد حقق 5 وعود فقط حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوعود في المجال السياسي والتشريعي “فشل الرئيس في تحقيق 7 وعود من أصل تسعة فيما حقّق وعدين يتعلقان بالاستفتاء وبتنظيم انتخابات تشريعية”، وفق مؤشر المنظمة.

أمّا بالنسبة للوعود المتعلّقة بالحقوق والحرّيات، فقد قام بعكس ما وعد به فيما يتعلق بثلاثة وعود في حين شرع بتحقيق وعد وحيد.

وبالنسبة لمجال القضاء ومجال المرأة والشباب والمجال المتعلّق بالقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية، فإن الحصيلة تعتبر سلبية، ذلك أن 100 في المئة من الوعود لم تتحقّق أو تمّ القيام بعكسها.

أما فيما يتعلّق بمجالات البيئة والصحة والتعليم، فالحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75 و80 في المئة. وفيما يتعلّق بمجال أملاك وأموال الدولة فالحصيلة سلبية بنسبة تناهز 66 في المئة.

وفيما يتعلّق بمجال خدمات النقّل، فالحصيلة تعتبر إيجابية، ذلك أنه فقط 25 في المئة من الوعود لم تتحقّق. وبالنسبة للمجال الثقافي فقد وعد رئيس الجمهورية بوعد وحيد وهو في طور الإنجاز.

وختمت منظمة أنا يقظ تقريرها بالقول “رغم إقرار رئيس الجمهورية تدابير استثنائية وجمعه للسلطات وإرساء المشروع الخاصّ وتطويعه لجميع الهياكل العمومية وتعيينه بصفة مباشرة لأعضاء الحكومة وتدخّله في تعيين أصحاب القرار في مختلف الهيئات والإدارات، إلّا أنّه فشل في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين”.

تراجع مكافحة الفساد

وخلال الندوة، أكدت سوار الڤماطي ممثلة عن منظمة أنا يقظ أن حصيلة مكافحة الفساد منذ 25 تموز/ يوليو 2021 شهدت تراجعا كبيرا في مجال التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.

وقالت إن قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “جعل المبلغين عرضة للضغط والاعتداءات. بل إن هذا القرار أدى الى تجميد العمل بالنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والتبليغ عنه”.

كما عابت على منظومة الرئيس سعيد (رئاسةً وحكومة ولجانا) توخيها لسياسة “التعتيم وتراجع مستوى الشفافية خاصة فيما يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، حيث امتنعت وزارة البيئة عن الرد على كل المطالب التي تقدمت بها المنظمة بالرغم من كون من تترأسها أستاذة قانون”.

حقوق الإنسان في خطر

وأشار بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى “التراجع الكبير الّذي شهدته الحقوق والحريات في تونس منذ إقرار الإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد”.

واعتبر أن “وضعية حقوق الإنسان في تونس تنذر بالخطر وعلى القوى التقدمية ان تتكاتف للمحافظة على مكتسبات الديمقراطية التي تهددها منظومة قيس سعيّد الّتي جعلتنا نشهد تعميما للظلم على الجميع”.

كما أكّد أنه “باطلاعه على ملفات الموقوفين على ذمة قضايا التآمر وبعلمه المباشر بالخروقات الاجرائية القانونية في هذه الملفات”، جعل الرابطة تعتبرها “ملفات سياسية بحتة تورّط فيها معارضون هم مساجين سياسيون”.

محاكمة المتظاهرين

وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن “رئيس الجمهورية قام بالسطو على الشعارات الشعبية التي يرفعها المحتجون، لكن دون أن يترجم ذلك من خلال القرارات التي يتخذها على أرض الواقع”.

وأضاف “هذا الأمر جعل ولاية تونس تحتل المرتبة الأولى في نسبة الاحتجاجات الاجتماعية وفسّر ذلك بوعي المحتجين بتركز سلطة اتخاذ القرار في العاصمة بيد رئيس الجمهورية ذلك أن 69 في المئة من الاحتجاجات موجهة للسلطة المركزية، حكومة ورئاسة”.

وندد بـ”اتباع الدولة الأسلوب الأمني القمعي والملاحقات القضائية الزجرية للاحتجاجات الاجتماعية. كما أن الفئات الهشة هي الخاسر الأكبر منذ إقرار إجراءات الرئيس”.

الاعتداء على الصحافيين

فيما أشار نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات بشكل كبير على الصحافيين خلال حكم سعيد.

وأشار الى تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة في النقابة الّذي أكّد انّ 70 في المئة من هذه الاعتداءات مسلّطة على الصحافيين من قبل الجهات الرسميّة.

وأضاف “تتنوّع الاعتداءات بين المضايقة والضغط وتسليط الرقابة المسبقة والاعتداء الجسدي والملاحقات القضائية خارج إطار المرسوم 115 لسنة 2011”.

كما أشار إلى “محاولة السيطرة على التلفزيون الرسمي من خلال التعيينات المخالفة للقانون، إلى جانب اعتماد سياسة التخويف للإعلام الخاص وفسح المجال لرموز البروباغندا في الإعلام”.