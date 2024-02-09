“مراقب الدولة” في إسرائيل يشرع بالتحقيق في فشل “7 أكتوبر” ونتنياهو على رأس القائمة 

القدس: قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، شرع في التحقيق في “فشل” يوم 7 أكتوبر، بطلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضافت الهيئة، أن مراقب الدولة “طلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار للتحقيق بفشل السابع من أكتوبر، من بينهم نتنياهو وغالانت، ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي)، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك/ رونين بار)، ورئيس قوات الأمن (كوبي شبتاي)”.

وتابعت: “يريد مراقب الدولة التحقيق وفحص تسلسل الأحداث في السابع من أكتوبر لمعرفة أسباب الإخفاقات”.

وأشارت الهيئة إلى أن “القتال منذ السابع من أكتوبر، لن تتم مراجعته، وهذا بالفعل ما تم الاتفاق عليه بين المدقق، ورئيس أركان الجيش هاليفي، خلال اجتماعهما، الأربعاء”.

كما سيقوم مراقب الدولة، وفق الهيئة، “بمراجعة عطاءات بناء السياج، الذي انهار خلال أحداث السابع من أكتوبر، من أجل التحقق من المتطلبات التشغيلية التي قدمتها الدولة فيما يتعلق ببناء السياج”.

ومهمة مراقب الدولة، مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو منصب تابع للكنيست (البرلمان).

ويتعرض نتنياهو، لانتقادات واسعة النطاق في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وتعامله مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وفي 7 أكتوبر، شنت “حماس” هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على القطاع، خلفت حتى الخميس، 27840 شهيدا، إضافة إلى 67317 مصابا، وبسببها تحاكم تل أبيب في محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة.

(الأناضول)