مرام علي تقتحم الدراما المصرية بمسلسلي «2 قهوة» و«العند»

دمشق – «القدس العربي»: اقتحمت الفنانة السورية مرام علي الدراما المصرية من خلال مسلسلين دفعة واحدة، وذلك بعد أن ذاع صيتها الفترة الماضية في الدراما اللبنانية والعربية في آن واحد، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها عروس بيروت والخائن، ولذلك قررت أن تخوض تجربة الدراما المصرية والتي تعد أهم بوابة إلى الشهرة والخبرة في المنطقة العربية.

وتشارك في مسلسل بعنوان « 2 قهوة»، بطولة الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما الغنائي، ويشارك في العمل وجوه جديدة، والعمل من وتأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي، ويُعرض ضمن موسم «الأوف سيزون» 2025.

وتعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل بعنوان «العند» بطولة النجم أحمد حاتم، من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، وسيتم الإعلان عنهم تباعا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر البدء في تصويره في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.