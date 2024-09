مراهقة روسية تطلق النار على رفاقها داخل مدرسة وتقتل تلميذة وتصيب آخرين قبل أن تنتحر- (فيديو)

موسكو: أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها داخل مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية الخميس ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين وفق ما أعلن المحققون.

وقال المحققون “أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على رفاقها في الصف”. ونتيجة لذلك “قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر” مطلقة النار.

وأوضحت الشرطة أنه يجري البحث في “دوافع وظروف” المأساة.

⚡️⚠️ WARNING 📹: Deadly School Shooting in Russia – Video Shows Moment of Gunfire & Panic

The incident has left two girls dead (including the suspect) and another boy fighting for his life in the city of Bryansk. The shooter, believed to be a 14-year-old girl, reportedly turned… pic.twitter.com/AwqgrarVnH

— RT_India (@RT_India_news) December 7, 2023