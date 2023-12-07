مراهقة روسية تطلق النار على رفاقها داخل مدرسة وتقتل تلميذة وتصيب آخرين قبل أن تنتحر- (فيديو)

موسكو: أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها داخل مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية الخميس ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين وفق ما أعلن المحققون.

وقال المحققون “أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على رفاقها في الصف”. ونتيجة لذلك “قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر” مطلقة النار.

وأوضحت الشرطة أنه يجري البحث في “دوافع وظروف” المأساة.

⚡️⚠️ WARNING 📹: Deadly School Shooting in Russia – Video Shows Moment of Gunfire & Panic The incident has left two girls dead (including the suspect) and another boy fighting for his life in the city of Bryansk. The shooter, believed to be a 14-year-old girl, reportedly turned… pic.twitter.com/AwqgrarVnH — RT_India (@RT_India_news) December 7, 2023

وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على تلغرام “وقعت مأساة مروعة اليوم في المدرسة رقم 5 في بريانسك. أحضرت تلميذة سلاحا ناريا معها إلى المدرسة”، مشيرا إلى أن جميع المصابين هم أطفال نقلوا إلى المستشفى.

وفي حين كانت حوادث إطلاق النار المميتة نادرة جدا، خصوصا في المدارس، أصبحت أكثر تواترا في روسيا في السنوات الأخيرة، إلى درجة أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استيائه معتبرا أنها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثير ضار للعولمة، ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، أدى إطلاق نار في إيجيفسك في وسط روسيا إلى مقتل 18 شخصا.

وفي العام 2021، قتل مهاجم يبلغ 21 عاما تسعة أشخاص في مدرسة في قازان في تتارستان.

(أ ف ب)