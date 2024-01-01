مراهق إسرائيلي جديد يرفض الخدمة والحرب

لندن ـ «القدس العربي»: انضم مراهق إسرائيلي جديد إلى حملة رفض الخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال الذي يخوض حربا مدمرة في قطاع غزة.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن إيدو إيلام، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، قوله إنه سيرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي عندما يحين وقته.

وإيلام صديق لطال ميتنيك، البالغ من العمر 18 عاما والذي كان السبّاق إلى رفض الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي ويقضي حاليا عقوبة بالحبس لمدة 30 يوما، قابلة للتمديد.

وكان ميتنيك قال إنه يعارض الحرب على غزة واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

والاحكام التي تصدرها إسرائيل بحق الرافضين للخدمة يمكن تمديدها لأشهر وسنوات.

وميتنيك عضو في مجموعة تسمى «مسارفوت» أو «نحن نرفض».

والتقت «سكاي نيوز» بثلاثة من أعضاء» مسارفوت» في تل أبيب.

ويقول إيدو إيلام «الحرب الحالية، هي حرب انتقام ضد غزة بأكملها، ليس فقط ضد حماس».

ويضيف: «مذبحة واحدة لا تبرر مذبحة أخرى».

ويوضح إيدو أنه يتلقى «تهديدات بالقتل» ورسائل «كراهية» ويصف ذلك بـ«المنفّر».

وبحسب «سكاي نيوز» فإنّ عدد الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم «معترضين ضميريين» ويرفضون الخدمة في الجيشن قليل في إسرائيل.

وتضمّ «مسارفوت» بضع مئات من الأعضاء.