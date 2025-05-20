سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مرتديًا كوفية.. محسن مهداوي يتسلّم شهادة تخرجه من جامعة كولومبيا- (فيديوهات)

20 - مايو - 2025

الطالب في جامعة كولومبيا محسن مهداوي داخل قاعة هافماير هول في جامعة كولومبيا. 18 مايو 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: تسلّمَ الطالب الفلسطيني محسن مهداوي، الذي اعتُقل في الولايات المتحدة بسبب دعمه لفلسطين ثم أُفرج عنه، شهادة تخرجه من جامعة كولومبيا.

وحضر المهداوي حفل التخرج الذي أُقيم في حرم الجامعة في نيويورك، الإثنين، حيث صعد إلى المسرح واضعًا كوفية على كتفه، وسط هتافات أصدقائه.

كما ارتدى العديد من الطلاب الخريجين الكوفية لإظهار دعمهم لفلسطين.

وقال المهداوي، في حديث لوكالة “أسوشيتد برس”: “أرادت إدارة ترامب سرقة هذه الفرصة مني، أرادوا أن أبقى في السجن بملابس السجناء، لا أتلقى تعليمًا، ولا أستمتع بالفرح أو الاحتفال”.

وصرّح المهداوي بأن إدارة الجامعة باعت “روح الجامعة لإدارة ترامب”، وقال إنه يشعر بالدعم بسبب تشجيع الطلاب له في جامعة كولومبيا.

وخلال الشهر الجاري، قرر القاضي الأمريكي جيفري كراوفورد الإفراج عن محسن مهداوي، بعدما تم اعتقاله يوم 14 أبريل/ نيسان الفائت بسبب دعمه لفلسطين.

مهداوي كان قد اعتقل من أمن الهجرة، عندما ذهب إلى مقابلة مع سلطات الجنسية في فيرمونت. وزعم ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في مذكرة داخلية، أن اعتقال مهداوي مبرَّرٌ لأن نشاطاته “قد تؤدي لتقويض عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعميق معاداة السامية”.

وقد نشأ مهداوي، البالغ من العمر 34 عامًا، في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وشهد مقتل صديقه المقرب على يد جندي إسرائيلي. لكن بدلًا من الدعوة إلى الانتقام، ألقى منذ هجرته إلى الولايات المتحدة، عام 2014، أكثر من 100 محاضرة في الكنائس والمعابد اليهودية والجامعات، داعيًا للتعاطف كمفتاح لحل مشاكل الشرق الأوسط.

وقدَّمَ نفسه كبوذي ملتزم، حيث كتب: “الإنسان ليس عدوًا” و”العدو هو الخوف والفصل العنصري والجهل”.

  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 20, 2025 الساعة 11:36 ص

    رائع أيها البطل! يبدو أن ترامب فقد السند الذي أراد أن يقمع به الشعوب وظهر له مالم يكن يتوقعه. المسؤولية تقع علينا جميعاً في تحدي هذا الظلم والإجرام الوحشي على الشعب الفلسطيني الذي يقوم به نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد بحرب الإبادة بحماقته وتعنته لينجو من الهارية التي تنتظره وإلى مزبلة التاريخ وقريبتً وإن شاء الله.

