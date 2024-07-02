مرسوم رئاسي برازيلي بتخصيص 19 نوفمبر كيوم وطني للملك بيليه

ساو باولو: تحتفل البرازيل باليوم الوطني للملك بيليه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، حيث تقرر تخصيص هذا اليوم لأسطورة كرة القدم الراحل الذي يعتقد أنه أحرز هدفه رقم 1000 في ذلك اليوم من عام

1969.

وأعلنت الحكومة البرازيلية رسميا اليوم الثلاثاء أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرر قانونا يقضي بتكريم بيليه الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي رحل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022 عن 82 عاما.

وتحدد يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام للاحتفال ببيليه، لأنه اليوم الذي شهد تسجيل الجوهرة السوداء هدفه رقم 1000 من ضربة جزاء خلال فوز فريقه سانتوس على فاسكو دي جاما 2 1/ على استاد ماراكانا في عام 1969، لكن هناك بعض الشكوك عما إذا كان هذا الهدف يحمل الرقم 1000 في مسيرة بيليه حقا أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن كاليستي ارانتيس والدة بيليه توفيت الأسبوع الماضي عن 101 عام.

(د ب أ)