مرشحان للرئاسة يتجادلان في أول مناظرة جمهورية بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: تشاجر المرشحان الجمهوريان نيكي هيلي وفيفيك راماسوامي، ليلة الأربعاء، في أول مناظرة للسباق الرئاسي بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وهاجمت هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، قطب أعمال التكنولوجيا الحيوية راماسوامي، وقالت إنه لا يملك أي خبرة في السياسة الخارجية.

وأضافت هيلي، وهي من أشد المؤيدين في واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي إن راماسوامي يريد تسليم أوكرانيا إلى روسيا ويريد السماح للصين بالتهام تايوان ويريد التوقف عن تمويل إسرائيل.

ورد راماسوامي، الذي لم يشغل أي منصب سياسي، بأنه زار إسرائيل عدة مرات أكثر في العقد الماضي من أي شخص آخر على المسرح السياسي، وقال إن العلاقات الإسرائيلية- الأمريكية ستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى تحت قيادته.

وقال إنه يريد علاقة صداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وليست علاقة راعي وعميل.

وفي سياق متصل، وصفت المعلقة المحافظة آن كولتر خلافات هيلي وراماسوامي في السياسة الخارجية بأنها “أعمال هندوسية” في إشارة إلى أصولهما الهندية.

وكتبت كولتر على تويتر ” هذه ليست معركتنا”.