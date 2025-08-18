مرشحان يمينيان يتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

لاباز: يتجه مرشحان يمينيان لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بوليفيا بعد تصدرهما نتائج الجولة الأولى التي أُجريت الأحد، وفقا لاستطلاعات رأي، ما يمهد لإنهاء حكم اليسار المستمر منذ نحو عقدين.

وأحدث السيناتور رودريغو باز الذي ينتمي ليمين الوسط مفاجأة غير متوقعة بحلوله أولا ونيله ما بين 31,3 و31,6 في المئة من الأصوات، وفقا لتوقعات تستند إلى نتائج جزئية لاستطلاعات أجرتها مؤسستا إيبسوس وكابتورا.

كما أظهرت الاستطلاعات أن الرئيس اليميني السابق خورخي “توتو” كيروغا حل ثانيا بنسبة تراوح بين 27,1 و27,3 في المئة.

(أ ف ب)