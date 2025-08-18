سياسة | دولي

مرشحان يمينيان يتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

منذ 27 دقيقة

حجم الخط
0

لاباز: يتجه مرشحان يمينيان لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بوليفيا بعد تصدرهما نتائج الجولة الأولى التي أُجريت الأحد، وفقا لاستطلاعات رأي، ما يمهد لإنهاء حكم اليسار المستمر منذ نحو عقدين.

وأحدث السيناتور رودريغو باز الذي ينتمي ليمين الوسط مفاجأة غير متوقعة بحلوله أولا ونيله ما بين 31,3 و31,6 في المئة من الأصوات، وفقا لتوقعات تستند إلى نتائج جزئية لاستطلاعات أجرتها مؤسستا إيبسوس وكابتورا.

كما أظهرت الاستطلاعات أن الرئيس اليميني السابق خورخي “توتو” كيروغا حل ثانيا بنسبة تراوح بين 27,1 و27,3 في المئة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أطنان من النفايات تتراكم في شوارع رابع أكبر مدينة في بوليفيا- (صور)
3 - أبريل - 2025
مقتل 25 شخصا على الأقل في بوليفيا إثر اصطدام حافلة بشاحنة
3 - مارس - 2025
بوليفيا: مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
30 - يناير - 2025
مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق موراليس بتهمة “الاتجار” بقاصر
17 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية