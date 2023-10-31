مرشحة أمريكية من أصول عراقية تهاجم حماس وإلهان عمر من تل أبيب- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اعترفت المرشحة الجمهورية للكونغرس عن ولاية مينيسوتا، داليدا العقيدي، بأنها ذهبت إلى إسرائيل “للتضامن مع الشعب اليهودي” ضد ما وصفته بحماس الجماعة الإرهابية.

وقالت العقيدي، وهي من أصول عراقية، إن من يدعم الإرهاب لا ينتمي إلى أرض الأحرار الولايات المتحدة.

ووصفت العقيدي النائبة المسلمة إلهان عمر بأنها “المشرع رقم واحد المعادي للسامية في الولايات المتحدة”.

وقالت العقيدي: ” عندما يهتفون إلى فلسطين حرة من النهر إلى البحر، فهذه دعوة للإبادة الجماعية”.

وأضافت العقيدي، التي يدعمها اللوبي الصهيوني والتيار اليميني المتطرف في الولايات المتحدة، أن التقدميين واليساريين ليس لديهم أدنى فكرة عما يهتفون به.

وقالت العقيدي لشبكة “فوكس نيوز” إنها كانت تتحدث من إسرائيل لإظهار الدعم والتضامن مع اليهود”.

وزعمت العقيدي أنها تشعر بالقلق من احتمال وجود خلايا إرهابية بالفعل في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد المعابر الحدودية في ظل إدارة جو بايدن.