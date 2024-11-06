مرشحة حزب الخضر الأمريكي: سنطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

ديربورن- ميشيغان: قالت مرشحة حزب الخضر الأمريكي جيل ستاين إن حزبها سيكون المعارضة السياسية في البلاد، وسيطالب الحكومة بوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وفي ولاية ميشيغان الأمريكية، الثلاثاء، أشارت ستاين إلى أن الديمقراطيين شنوا حملة ضد حزبها “لإخراجه من التصويت وإسكاته وشيطنته”، مؤكدة أن “هناك حملات ترهيب كثيرة، ولكنها لن تستطيع طمس الحقائق”.

وفي معرض الحديث عن غزة، قالت: “الحقيقة أن الأمريكيين يريدون إنهاء هذه الإبادة الجماعية (في غزة)، ويريدون كذلك إنهاء صناعة الحرب”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأضافت ستاين: “الأمريكيون يريدون حكومة تعمل لصالحهم وليس من أجل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، أو وول ستريت”.

ولفتت إلى أن حزبها حقق نجاحا “يفوق التوقعات” في هذه الانتخابات الرئاسية، وأنه سيواصل الكفاح، موضحة أنه اكتسب “زخما كبيرا” في الانتخابات مع تأييد السكان الأمريكيين المسلمين لها.

وقالت: “سنكون المعارضة السياسية ونطالب حكومتنا بوقف الإبادة الجماعية (في غزة)”.

وأشادت ستاين بمبادرة “الرسالة المشتركة” التي أطلقتها تركيا داخل الأمم المتحدة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بوقف عمليات بيع الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وشددت على أن إسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة إلى صراعات في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الثلاثاء أظهرت تقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

(الأناضول)