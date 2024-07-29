مرشحو الرئاسة التونسية يودعون ملفات ترشحهم… والمعارضة تحمّل وزارة الداخلية مسؤولية تعطيلها

تونس ـ «القدس العربي»: بدأ مرشحو الرئاسة في تونس، أمس الإثنين، بتقديم ملفات ترشحهم، في وقت حملت فيه هيئة الانتخابات وزارة الداخلية مسؤولية التأخر في منح بطاقة السوابق العدلية لبعض المرشحين.

وقدم عدد من المرشحين أو موكليهم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّر تنظيمها في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر الفترة المخصصة لتقديم الملفات حتى السادس من آب/أغسطس المقبل.

ويشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون «حاملا للجنسية التونسية وغير حامل لجنسية أخرى، ومولود لأب وأم تونسيين وجدين للأب والأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع، ودينه الإسلام، وبالغاً من العمر 40 سن ة يوم تقديم ترشحه» وفق دستور 2022.

كما تنص شروط الترشح على أن يكون المترشّح متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متتاليتين أو منفصلتين، وألا يكون مشمولاً بأية صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من القانون الجزائي.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح إعلامي، أن فترة قبول ملف الترشحات الرئاسية «ستتواصل إلى غاية يوم 6 آب 2024 من الثامنة صباحاً إلى غاية السادسة مساء دون انقطاع، تليها فترة البت في الملفات أيام 7 و8و9و10 أوت القادم، والتدارك، ويوم 11 أوت ينظر مجلس الهيئة في الملفات ويعلن رسمياً عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً وبلوغ مرحلة حاسمة في المسار الانتخابي بمعرفة المقبولين والمرور لمرحلة إمكانية وجود طعون والدخول في مرحلة الحملة الانتخابية».

وأضاف: «مراحل تقديم طلب الترشح بداية من اليوم تتم باستقباله ثم التثبت بطريقة آلية من وجود عدد محدد من التزكيات الشعبية أو النيابية أولاً، وتمكينه في بضع دقائق، ثم التثبت من باقي مكونات الملف مثل مطلب الترشح في نظيرين، والتصريح على الشرف وبطاقة التعريف الوطنية، ومضمون الولادة، وشهادة الجنسية، وبطاقة عدد 3 (السوابق العدلية) ووصل التأمين الضمان المالي بـ 10 آلاف دينار وما يفيد الجنسية التونسية للأصول الأبوين جد الأب والأم، ويتم تمكين المترشح من وصل إيداع المطلب».

وأكد أنه يحق للمرشحين «تدارك أي وثيقة منقوصة إلى غاية 6 آب على الساعة السادسة مساء، وأوضح أن التدارك في فترة بت الهيئة في الملفات يقتصر فقط على بعض المسائل المتعلقة بشكلية التزكيات وشروطها التي قد تكون مختلة، ويتم دعوة المترشح كتابياً لتدارك هذه المسائل في ظرف 48 ساعة لاستكمال ملفاتهم كاملة».

وفي ما يتعلق بمسألة شرط الترشح المتعلق بإبراز بطاقة السوابق أو بطاقة عدد 3 والتعطيل من وزارة الداخلية حسب عدد من المرشحين، قال بوعسكر: «الهيئة في تنسيق مع وزراتي العدل والداخلية والمالية وغيرهما حول تسهيل حصول المرشحين على كافة الوثائق» موضحاً أن «التوقيت مازال يسمح إلى غاية 6 آب لأي مترشح للحصول على بطاقة عدد 3، لذا لا يمكن قبول نسخة الوصل في رد على استفسار بعض المرشحين حالياً. والتنسيق جار مع هذه الوزارات لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق المطلوبة في ملف الترشح».

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: «أتصور أن قيس سعيد أعطى تعليماته لمدراء الأجهزة الأمنية بالامتناع عن منح بطاقة السوابق العدلية ثم سيمسح فيهم يديه ويحرك على رقابهم السكين ويتنصل من كل مسؤولية ويقول: هل حرم أحد من حقوقه المدنية، على وزن هل سجن أحد من أجل رأي أو موقف!».

وكتب المرشح نشأت عزوز: «لقد تعرّض متطوعون لجمع تزكيات ترشح لفائدتي لمضايقات وحجز الاستمارات التي كانت بحوزتهم من طرف أعوان أمن ووقع إيقافهم، ثم تسريحهم على الساعة الرابعة صباحا!».

وعلق هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، بالقول: «كل الدعم للمترشح نشأت عزوز، ويجب تتبع من قام بذلك قضائيّاً. هذه معركتنا جميعاً ولا مكان فيها للحياد. كل من يتعرّض لمضايقة أمنية عند جمع التزكيات، عليه التشهير بها وعدم الخضوع للخوف».