مرشح أردني للانتخابات “ذبح 20 جملا” وجدل بعد طمس رمز “مثلث القسام” عن يافطات- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”:

رد فعل الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الأردن على شريط فيديو دعائي تضمن ذبح أكثر من 20 جملا على رصيف أحد المرشحين للانتخابات كان سريعا وفعالا ويعد الأردنيين باعتبار موائد الطعام في مقرات المرشحين صيغة لرشوة انتخابية لكن في الانتخابات المقبلة.

فيديو الجمال وهي تذبح على الرصيف العام ضمن حفل إشهار لإحدى القوائم وأحد المرشحين حقق معدلات عالية من الإثارة والاستنكار أيضا وسط جمهور الأردنيين.

الفيديو بث على الهواء التواصلي المباشر وتضمن دعوة عامة للجماهير لتناول طعام العشاء بمناسبة افتتاح مقر أحد المرشحين للانتخابات في إحدى المحافظات المحاذية للعاصمة عمان.

أظهرت الكاميرا مختصون يذبحون على الرصيف أكثر من 20 جملا ومراقبا يسأل “أين وضعت الخراف”؟.

في الأثناء سخط إلكتروني وتواصلي بارز على هذا النمط من الدعاية الانتخابية والتي تستهدف جذب الأضواء بالتأكيد.

ردة فعل الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وعلى لسان رئيسها المهندس موسى المعايطة كانت سريعة وبواسطة إبلاغ إذاعة حسنى المحلية وموقعها الإخباري بأن إقامة الطعام ومآدبه في مقرات الانتخابات قد تحظر ولكن في الموسم المقبل.

المعايطة في تصريحه المثير ألمح لتعديلات ستبدأ في الانتخابات المقبلة باعتبار تقديم مآدب الطعام في المقرات الانتخابية ينطوي على رشوة وبالتالي مخالفة للقانون.

وأثار فيديو الجمال وهي تذبح نقاشات حادة بين الأردنيين خصوصا في ظل المجاعة في غزة والحصار الذي تتعرض له مدن الضفة الغربية والضائقة الاقتصادية في الأردن، علما بأن سلطات الهيئة المستقلة أجبرت حزب “جبهة العمل الإسلامي” المعارض بالمقابل قبل 3 أيام على طمس أو إزالة شعار المثلث الأخضر الذي يرد في يافطات ولوحات الدعاية الانتخابية لبعض مرشحي الحزب.

القرار اعتبر الاستعانة برمز جديد مخالف للتعليمات والقوانين والهيئة تعهدت بأن لا تسمح بأي تلاعب بمشاعر الأردنيين، فيما اعتبر المراقبون أن طمس وإزالة ذلك الرمز الذي يشبه المثلث الأحمر الشهير لكتائب القسام أقرب إلى رسالة سياسية.