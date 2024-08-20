مرشح المعارضة في فنزويلا يدعو مادورو “للتنحّي جانباً”

كراكاس: أعلن مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يؤكّد أنّه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تمّوز/يوليو، استعداده “للحوار” حول “مرحلة انتقالية”، مطالباً في الوقت نفسه الرئيس نيكولاس مادورو “بالتنحّي جانباً”.

وقال غونزاليس أوروتيا على منصّات التواصل الاجتماعي “نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين (…) يجب عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانبا (…) أنا مستعد للحوار”.

وأضاف “في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية”.

وحذّر من أنّ “التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا”.

وغونزاليس أوروتيا دبلوماسي متحفّظ حلّ محلّ زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بعدما أعلنت السلطات عدم أهليتها للترشّح.

ولم يظهر غونزاليس أوروتيا علناً منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.

بالمقابل، أظهرت محاضر انتخابية نشرتها المعارضة أنّ غونزاليس أوروتيا فاز بـ67% من الأصوات، وهي نتيجة رفضها مادورو.

وشكّك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعدما نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية أنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق غونزاليس أوروتيا وماتشادو، بتهم عدة بينها “اغتصاب سلطة ونشر معلومات كاذبة والتحريض على عصيان القوانين والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي”.

(أ ف ب)