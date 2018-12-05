مرشح ترامب للقيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مكان وجود البغدادي

منذ 2 ساعتين
مرشح ترامب للقيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مكان وجود البغدادي

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واشنطن- “القدس العربي”:
كشف الجنرال فرانك ماكنزي، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي رئاسة القيادة المركزية، عن مكان وجود زعيم تنظيم ( الدولة) أبو بكر البغدادي، أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ إذ قال إن “البغدادي شخص خائف جدا يجري هربا للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا”.
وأضاف ماكنزي في جلسة الاستماع المتعلقة بتعيينه في المنصب أن قدرات البغدادي قد تضررت بشكل كبير ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لإلقاء القبض عليه أو قتله.
واوضح الجنرال، الذي من المتوقع الموافقة على تعيينه من قبل الكونغرس، أن الحملة العسكرية للتحالف مستمرة ضد مواقع التنظيم المتبقية، ووصف حال التنظيم وقيادته بالقول: “عندما تشعر بالقلق إذا كنت ستعيش أو تموت في غضون ساعة أو نحو ذلك، فمن الصعب التخطيط لهجمات ضد ديترويت”.

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