مرشح تونسي يحذّر من “مسرحية انتخابية” لتجديد البيعة لسعيد

تونس – “القدس العربي”:

حذّر المرشح الرئاسي زهير المغزاوي مما سمّاه “مسرحية انتخابية” لتجديد البيعة للرئيس قيس سعيد.

وأكد المغزاوي، في فيديو على موقع فيسبوك، عدم رضاه بما قامت به هيئة الانتخابات من “قفز على قرارات المحكمة الإدارية، التي من المفروض أنها باتة وناجزة وغير قابلة للطعن”.

واعتبر أن الهيئة “ظلمت بعض المرشحين ووضعت نفسها اليوم كسلطة فوق كل السلطات”، مؤكدا أنه وفريقه القانوني “بصدد تدارس كافة الفرضيات الممكنة حتى يدافعوا عن حق التونسيين في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر الاقتراع وليس عن طريق العبث والإقصاء”.

وأضاف، مخاطبا التونسيين: “السلطة الحالية ترغب بجعل صندوق الاقتراع ملكا خاصا لما تبقى من أنصارها، الذين يمثلون اليوم أقلية في تونس، والذين سيسعون بكل الطرق كي يحبطوكم ويدفعونكم إلى مقاطعة الانتخابات، كي يحولوا الانتخابات إلى بيعة (لسعيد) عن طريقة مسرحية سيئة الإخراج”.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، الاثنين، عن “القائمة النهائية” للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وتضم الرئيس قيس سعيد، إلى جانب العياشي زمال وزهير المغزاوي، مؤكدة رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.

فيما أوقفت السلطات المرشح العياشي زمال، حيث تم التحقيق معه بشبهة “تزوير تزكيات”، قبل أن يقرر القضاء إيداعه السجن الاحتياطي لمدة 48 ساعة.