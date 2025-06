مرشح جمهوري يهودي يقول إن رشيدة طليب وإلهان عمر يجب أن تفكرا بمغادرة الكونغرس إذا تم انتخابه

فلوريدا- “القدس العربي”: قال مرشح الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا راندي فاين يوم الثلاثاء، إن النائبتين التقدميتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، يجب أن تفكرا في مغادرة الكونغرس إذا تم انتخابه.

وكتب فاين، وهو يهودي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “المطرقة العبرية قادمة . قد تفكر “رشيدة طليب” و“إلهان عمر” في المغادرة قبل وصولي”.

وأدرج فاين الوسم “BombsAway”.

The “Hebrew Hammer” is coming. @RashidaTlaib and @IlhanMN might consider leaving before I get there. #BombsAway https://t.co/0aCRVf39h7

— Senator Randy Fine (@VoteRandyFine) November 26, 2024