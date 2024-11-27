سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مرشح جمهوري يهودي يقول إن رشيدة طليب وإلهان عمر يجب أن تفكرا بمغادرة الكونغرس إذا تم انتخابه

27 - نوفمبر - 2024

رائد صالحة
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فلوريدا- “القدس العربي”: قال مرشح الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا راندي فاين يوم الثلاثاء، إن النائبتين التقدميتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، يجب أن تفكرا في مغادرة الكونغرس إذا تم انتخابه.

وكتب فاين، وهو يهودي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “المطرقة العبرية قادمة . قد تفكر “رشيدة طليب” و“إلهان عمر” في المغادرة قبل وصولي”.

وأدرج فاين الوسم “BombsAway”.

جاءت تعليقات المرشح المثير للجدل في إعادة نشر لإعلان تأييد الائتلاف اليهودي الجمهوري لفين للدائرة الكونغرسية السادسة في فلوريدا، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وكانت طليب، وهي العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، وعمر داعمتين صراحة لفلسطين طوال الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وكلاهما مسلمتان.

ويُعرف فاين بآرائه المتطرفة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وقد واجه ردود فعل عنيفة بسبب سلسلة من التصريحات التحريضية بشأن الحرب. وعندما استشهدت ناشطة أمريكية من أصل تركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، كتب فاين في منشور على موقع X : “ارمِ الحجارة، سيُطلَق النار عليك. إرهابي مسلم أقل. أطلق النار”.

وفي عام 2019، أشار فاين إلى أحد الناخبين اليهود الذي دافع عن منتدى بعنوان “فلسطين/إسرائيل، فتح الحوار” باعتباره “Judenrat”، وهو مصطلح يشير إلى اليهود الذين تعاونوا مع النازيين أثناء الهولوكوست. وقد تم الإدلاء بالتعليقات على فيسبوك، وفقًا لصحيفة جيروزالم بوست وأورلاندو سنتينل .

وأطلق فاين حملته الانتخابية للمنطقة السادسة في الولاية يوم الثلاثاء. ويشغل المقعد حاليًا النائب مايك والتز (جمهوري) الذي سيترك مجلس النواب ليشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ودعا ترامب فاين إلى الترشح لهذا المقعد يوم الإثنين.

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  1. يقول mike:
    نوفمبر 27, 2024 الساعة 10:47 م

    يجب محاكمته بتهمة العنصرية وتهديد حياة الاخرين لا يوجد ارهابي اكثر منك ترهب منتخبتين بعدما فازتا باكتساح

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  2. يقول Marash Wadi:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 2:35 ص

    “المطرقة العبرية قادمة”، “Judenrat”، “BombsAway”
    بما أن الرئيس ترامب اتصل بالمرشح راندي فاين وطلب منه أن يرشح نفسه، أعتقد أن على المسؤولين العرب أن يبادروا إلى الاتصال بالرئيس ترامب وإبلاغه أنهم لن يتعاملوا مع إدارة تدعم أشخاصا مثل راندي. ويجب على كل أمريكي من أصول عربية أو مسلمة أن يبلغ الرئيس أنه لا يستطيع أن يتعامل مع أشخاص مثل راند ولن يتعاون مع الرئيس إذا كان سيحيط نفسه بأشخاص مثل راندي.

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  3. يقول ياسمين:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 4:11 ص

    هذا اعتراف صريح و واضح بأن اليهود هم الذين يحكمون أمريكا و يتحكمون بكافة مواردها و بسياستها الداخلية و الخارجية . لقد آن الأوان لكي يثور الشعب الأمريكي و يتخلص من هذا الإستعمار الكريه

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