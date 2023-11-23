مرشح ديمقراطي يقول إنه رفض عرضاً بقيمة 20 مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي لمنافسة رشيدة طليب في الانتخابات

ميشيغان- “القدس العربي”: كشف مرشح ديمقراطي لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، الأربعاء، إنه رفض عرضا بقيمة 20 مليون دولار للانسحاب من سباقه وتحدي النائبة رشيدة طليب (الديمقراطية عن ولاية ميشيغان) على مقعدها في مجلس النواب.

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth. One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib. I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X — Hill Harper for U.S. Senate (@hillharper) November 22, 2023

وقال هيل هاربر على موقع إكس (تويتر سابقا) إنّه لم يكن ينوي نشر القصة علانية، ولكن الحقيقة هي أنّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (أيباك)، وهي من أكبر المانحين للمرشحين، قد عرضت عليه مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحب من سباق مجلس الشيوخ ونافس طليب عن مقعد مجلس النواب.

وأضاف هاربر ” قلت لا، لن أتعرض للتنمر أو الشراء أو التسلط”.

وحددت صحيفة بوليتيكو رجل الأعمال من ميشيغان، ليندن نيلسون، باعتباره الشخص الذي يقف وراء العرض المبلغ عنه في منتصف أكتوبر.

وقد شارك نيلسون في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في الماضي، ولكن “إيباك” زعمت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لصحيفة “ذا هيل” بأنها “لم تكن على الإطلاق متورطة بأي شكل من الأشكال في هذا الأمر”.

وهاجم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة طليب وغيرها من التقدميين الذين دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوّت مجلس النواب لصالح توجيه اللوم إلى طليب بسبب بعض تصريحات أثارت غضب اللوبي الصهيوني والتيار اليميني في الولايات المتحدة، مثل استخدام شعار “من النهر إلى البحر”.