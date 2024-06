مرشح ديمقراطي يقول إنه رفض عرضاً بقيمة 20 مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي لمنافسة رشيدة طليب في الانتخابات

ميشيغان- “القدس العربي”: كشف مرشح ديمقراطي لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، الأربعاء، إنه رفض عرضا بقيمة 20 مليون دولار للانسحاب من سباقه وتحدي النائبة رشيدة طليب (الديمقراطية عن ولاية ميشيغان) على مقعدها في مجلس النواب.

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth.

One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib.

I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X

— Hill Harper for U.S. Senate (@hillharper) November 22, 2023