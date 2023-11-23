سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مرشح ديمقراطي يقول إنه رفض عرضاً بقيمة 20 مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي لمنافسة رشيدة طليب في الانتخابات

23 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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ميشيغان- “القدس العربي”: كشف مرشح ديمقراطي لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، الأربعاء، إنه رفض عرضا بقيمة 20 مليون دولار للانسحاب من سباقه وتحدي النائبة رشيدة طليب (الديمقراطية عن ولاية ميشيغان) على مقعدها في مجلس النواب.

وقال هيل هاربر على موقع إكس (تويتر سابقا) إنّه لم يكن ينوي نشر القصة علانية، ولكن الحقيقة هي أنّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (أيباك)، وهي من أكبر المانحين للمرشحين، قد عرضت عليه مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحب من سباق مجلس الشيوخ ونافس طليب عن مقعد مجلس النواب.

وأضاف هاربر ” قلت لا، لن أتعرض للتنمر أو الشراء أو التسلط”.

وحددت صحيفة بوليتيكو رجل الأعمال من ميشيغان، ليندن نيلسون، باعتباره الشخص الذي يقف وراء العرض المبلغ عنه في منتصف أكتوبر.

وقد شارك نيلسون في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في الماضي، ولكن “إيباك” زعمت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لصحيفة “ذا هيل” بأنها “لم تكن على الإطلاق متورطة بأي شكل من الأشكال في هذا الأمر”.

وهاجم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة  طليب وغيرها من التقدميين الذين دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوّت مجلس النواب لصالح توجيه اللوم إلى طليب بسبب بعض تصريحات أثارت غضب اللوبي الصهيوني والتيار اليميني في الولايات المتحدة، مثل استخدام شعار “من النهر إلى البحر”.

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  1. يقول سالم:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 1:57 ص

    اللوبي الصهيوني ينشر الفساد في أمريكا.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 25, 2023 الساعة 1:30 ص

      منذ زمان يا هامان بل هو الذي يسيطر على الكونغرس والبنتاغون و البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

  2. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 7:14 ص

    إنه العد التنازلي للنفوذ الصهيوني بأمريكا !
    الشعب الأمريكي بدأ بالتحرر من الإعلام الموجه !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  3. يقول رفيقة:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 3:00 م

    يحاربون الأحرار، لكن ورقة التوت سقطت عن مجرمي العالم، يتحاسبهم شعوبهم !

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