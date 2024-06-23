مرشح في حزب المحافظين البريطاني يصف سياسة الهجرة المتعلقة بـ رواندا بأنها “هراء”- (فيديو)

لندن: أفادت تقارير أن مساعد سابق لوزير الداخلية البريطاني، يترشح عن حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، وصف سياسة الحكومة بشأن رواندا بأنها “هراء”.

وجرى تسجيل حديث لـ جيمس سندرلاند، الذي يترشح عن دائرة براكنيل الذي فاز بها في انتخابات عام 2019، وهو يقول في لقاء خاص إن هذه “السياسة هراء، حسنا؟ إنها هراء”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

“The Rwanda policy is crap. Ok? It’s crap” BBC News report that former Conservative MP now candidate for reelection James Sunderland pic.twitter.com/oE7uKkdNEL — Farrukh (@implausibleblog) June 23, 2024

وتنص الخطة البريطانية الخاصة برواندا لطالبى اللجوء على نقل أشخاص يحددهم المسؤولون على أنهم مهاجرون أو ساعون للجوء بصورة غير شرعية إلى رواندا للنظر في طلباتهم الخاصة باللجوء وإعادة التوطين.

وفى الوقت ذاته ، قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن مقطع فيديو من لقاء ضم شباب محافظين في نيسان / أبريل أظهر سندرلاند وهو يواصل حديثه حيث دافع عن الخطة قائلا إنها ستمنع المهاجرين من محاولة عبور القنال الإنكليزي.

وقال سندرلاند، الذي عمل سكرتيرا برلمانيا خاصا لوزيري الداخلية السابقين جيمس كليفرلي وسويلا برافرمان، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يشعر “بخيبة الأمل” لتسجيل حديث له في لقاء خاص.

وأضاف : “كنت أتحدث عن الاستجابة للسياسة. إن السياسة في حد ذاتها ليست كل شيء بل هي جزء من استجابة أوسع”.

(د ب أ)