مرشح في حزب المحافظين البريطاني يصف سياسة الهجرة المتعلقة بـ رواندا بأنها “هراء”- (فيديو)

لندن: أفادت تقارير أن مساعد سابق لوزير الداخلية البريطاني، يترشح عن حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، وصف سياسة الحكومة بشأن رواندا بأنها “هراء”.

وجرى تسجيل حديث لـ جيمس سندرلاند، الذي يترشح عن دائرة براكنيل الذي فاز بها في انتخابات عام 2019، وهو يقول في لقاء خاص إن هذه “السياسة هراء، حسنا؟ إنها هراء”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

“The Rwanda policy is crap. Ok? It’s crap”

