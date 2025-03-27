مرصد حقوقي: إسرائيل تقتل 103 فلسطينيين بغزة كل 24 ساعة

إسطنبول: أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تقتل أكثر من 103 فلسطينيين وتُصيب 223 آخرين كل 24 ساعة، منذ استئنافها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس/ آذار الجاري.

ومنذ استئنافها الإبادة وحتى الأربعاء، قتلت إسرائيل 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع المحاصر.

وقال المرصد (مقره في جنيف)، عبر تقرير في وقت متأخر من مساء الأربعاء: “إسرائيل تقتل أكثر من 103 فلسطينيين وتُصيب 223 آخرين كل 24 ساعة منذ استئنافها تنفيذ الإبادة الجماعية عبر القتل المباشر”.

وأضاف أن إسرائيل “لم تتوقف قط عن استخدام أدوات الإبادة الجماعية الأخرى، كالحصار والتجويع وفرض ظروف معيشية مهلكة بهدف تدمير الشعب الفلسطيني”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

المرصد أفاد بأن فريقه الميداني “وثّق قتل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 830 فلسطينيا وإصابة 1787 منذ فجر الثلاثاء 18 مارس، في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مختلف أرجاء قطاع غزة”.

ولفت إلى “استهداف (إسرائيل) المنازل أو ما تبقى منها، فضلا عن الخيام التي احتمى بها المدنيون بعد أكثر من 18 شهرا من الإبادة الجماعية”.

وأكد أن هذا الاستهداف “بات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون وجود أي ضرورة عسكرية، بل في إطار سياسة ممنهجة للقتل المتعمد، وتدمير حياة السكان، وفرض واقع معيشي كارثي يستحيل معه البقاء”.

وأعرب عن “قلقه البالغ إزاء المعلومات الأولية عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة، بينها عمليات قتل ميداني دون أي مبرر، خلال اقتحامه المتواصل منذ 23 مارس لحي تل السلطان غربي مدينة رفح” جنوبي القطاع.

وأوضح المرصد أنه “استمع إلى شهادات تفيد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين أثناء محاولتهم النزوح، وتُركت جثامينهم في الشوارع”.

وزاد أن ذلك يحدث “في وقت ما يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية، تشمل القصف والنسف والمداهمات”.

المرصد قال إن “أكثر من 200 ألف إنسان اضطروا للنزوح خلال أسبوع، ولا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح ويبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة، في وقت ينعدم فيه الأمان والخدمات الأساسية في كل القطاع”.

وشدد على أن “صمت المجتمع الدولي شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، والتمادي حتى في استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

ودعا المرصد جميع الدول إلى “تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين”.

وأكد ضرورة “فرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية”.

(الأناضول)