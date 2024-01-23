مرصد حقوقي: اقتحام المواصي في غزة تكريس لجريمة الإبادة

غزة ـ «القدس العربي»: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف الجيش الإسرائيلي لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريساً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، ويعبر عن سعي إسرائيل لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح في بيان له، أن القوات الإسرائيلية وسّعت هجومها العسكري على خان يونس منذ مساء الأحد 21 كانون الثاني/يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خان يونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين.

ووثّق المرصد قصفاً إسرائيلياً على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة «الأقصى» التي قُتل فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و»الكلية الجامعية» وقتل فيها مدني واحد، ومدرسة «خالدية» وقتلت فيها طفلة واحدة، ومدرسة «المواصي» وقتل فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى «الصناعة» التابع للأمم المتحدة

كما أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرين باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.

وفقاً للمرصد فقد استشهد 70 مدنياً، منهم نساء وأطفال جراء القصف الذي استهدف النازحين في منطقة المواصي، وأفادت مواطنة أن «نار قذيفة نزلت علينا، تسببت باشتعال النار في الخيمة، ابنتي بجواري احترقت هي وزوجي».

كما تلقى شهادات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ إعدامات ميدانية، وإطلاق نار باتجاه ثلاثة أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول الى منزلهم من أجل إخراج 50 شخصاً من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خان يونس.

كما أشار إلى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى «ناصر» دفن فيها أكثر من 40 شخصاً، لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزاً للدبابات الإسرائيلية التي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.

وشدد على أن قيام إسرائيل بشن هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة، فالأصل أن تكون مراكز الإيواء والنزوح التي تم تحديدها هي أماكن آمنة، بل تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ضمان أمانها وسلامتها.

وتابع: «كما يتضح أن وسائل تنفيذ هذه الهجمات تنتهك مبدأ التمييز ولا تراعي معايير التناسبية والضرورة العسكرية، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة لضحايا هذه الاستهدافات في أغلب الأحيان، والذين يكون أيضاً جلهم من المدنيين من النساء والأطفال، مما قد يضعنا أمام انتهاكات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والجنائي».

وشدد على أن «إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصاً لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم «إرهابيين» عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدنية أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح».

وبين أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمداً، وتعتبر تهجيرهم قسرياً انتهاكاً جسيماً يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكد أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.