مركبة أمريكية خاصة تنطلق نحو استكشاف القطب الجنوبي للقمر

كيب كانافيرال (فلوريدا): أطلقت شركة خاصة مركبة هبوط قمرية أخرى الأربعاء، مستهدفة الاقتراب أكثر من القطب الجنوبي للقمر هذه المرة، باستخدام طائرة مسيرة ستقفز إلى فوهة بركانية مظلمة تماما لم تصلها أشعة الشمس أبدا.

وحملت مركبة الهبوط، التي أطلقت عليها شركة “إنتويتيف ماشينز” اسم “أثينا”، على متن صاروخ تابع لـ “سبيس إكس” من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا.

وتسلك المركبة مسارا سريعا نحو القمر، مع هبوط متوقع في 6 مارس/آذار، على أمل تجنب مصير سابقتها التي انقلبت عند الهبوط.

ولم يسبق أن تهافت هذا العدد الكبير من المركبات الفضائية على سطح القمر في وقت واحد. والشهر الماضي، أطلقت شركات أمريكية ويابانية مركبات هبوط على متن صاروخ مشترك، متجهة بشكل منفصل نحو القمر. ومن المتوقع أن تصل شركة “فايرفلاي أيروسبيس”، ومقرها تكساس، إلى هناك أولا هذا الأسبوع بعد أن حصلت على انطلاقة مبكرة.

وتحمل مركبتا الهبوط الأمريكيتان معدات وتجارب علمية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لصالح ناسا، في إطار استعداداتها لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر.

وقالت نيكي فوكس، رئيسة بعثات العلوم في ناسا، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) قبل ساعات من الإطلاق: “إنه وقت مذهل. هناك الكثير من الحماس.”

(أ ب)