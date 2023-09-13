“مركزية فتح” تهاجم أكاديميين وناشطين فلسطينيين انتقدوا خطاب الرئيس عباس حول “المحرقة”

غزة- “القدس العربي”:

هاجمت اللجنة المركزية لحركة فتح، البيان الموقّع من شخصيات أكاديمية وناشطين، انتقدوا فيه الخطاب الأخير للرئيس محمود عباس، الذي تطرق خلاله للحديث عن “المحرقة”، وأصل اليهود الغربيين، ووصفته بـ”الانحدار”، واتهمت المشاركين في التوقيع عليه، بتبني الرواية الصهيونية.

وقالت اللجنة “إن الدفع بشخوص ومراكز بمسمى نشطاء وأكاديميين وغيرهم ممن وُجهوا لمهاجمة خطاب الرئيس محمود عباس، الذي يجهلون فحواه، ما هو إلا انحدار وتبنٍ للرواية الصهيونية، وحرف لبوصلة التاريخ عن أعداء الإنسانية. الواجب على المثقف ملاحقة جرائمهم ودحض روايتهم المعمدة بالمجازر والإرهاب والتطهير العرقي”.

وأعلنت الحركة في بيان صحافي، “التصاقها الوثيق” بخطاب العدل والحق الفلسطيني الذي يجسده رئيس دولة فلسطين.

وكان بيان صدر عن أكاديميين وناشطين فلسطينيين، انتقد خطاب الرئيس عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، والذي جاء فيه على ذكر “المحرقة”، رغم أن الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التصريحات التي نُقلت عن الرئيس كانت مجتزأة، وهو ما أثار حالة استهجان في أوساط حركة فتح والقيادة الفلسطينية.

وجاء في بيان الأكاديميين والناشطين: “ندين بشكل لا لبس فيه التصريحات المستهجنة أخلاقيا وسياسيا التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول المحرقة”، وأضاف: “كانت الإبادة الجماعية النازية للشعب اليهودي، المتجذرة في نظرية عنصرية منتشرة على نطاق واسع في الثقافة والعلوم الأوروبية في ذلك الوقت، وليدة معاداة السامية والفاشية والعنصرية”، وأضافوا: “نحن نرفض بشدة أي محاولة لتقليل أو تحريف أو تبرير معاداة السامية أو الجرائم النازية ضد الإنسانية أو التحريف التاريخي فيما يتعلق بالمحرقة”.

وقد كان الرئيس الفلسطيني، قال في كلمته خلال اجتماع فتح، إن الكثير من المؤرخين بمَن فيه من اليهود، قالوا إن المانيا النازية استهدفت اليهود بسبب وظيفتهم الاجتماعية وليس بسبب ديانتهم، وقد واجه بسبب تلك التصريحات حملة انتقاد إسرائيلية واسعة، علاوة عن البيان الموقع من الأكاديميين والناشطين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس عباس لم يخالف الرواية التاريخية في مقاصده ولم يُظهر فيه أي عداء للسامية.

وأشارت إلى وجود حالة تحريض على الرئيس، في ظل التطرف ومخططات المشروع الاستعماري، وقبيل كلمة فلسطين في الأمم المتحدة التي ستضع العالم أمام مسؤولية الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال عنها.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني انتقد من وقّعوا على ما وصفه بـ”بيان العار”، وقال إنهم “تماهوا بحملتهم المسعورة المستمرة مع المتطرفين في إسرائيل وأمريكا وأوروبا، على رأس الشرعية، بأشكال وعناوين مختلفة، ليكونوا جزءا من المؤامرة على القضية الفلسطينية، عبر استغلال وربط الاقتباسات التي ذكرها الرئيس بمعاداة السامية، وبطريقة عدائية مكشوفة ومشحونة، تدل على مستوى الانحدار الأخلاقي”.

وقال: “كان الأجدر بتلك الفئة الضالة المأجورة المنحازة للجانب الخطأ، إدانة الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا ومقدساته وأسراه داخل سجون الاحتلال، وعمليات التهويد والاستيلاء على الأرض الفلسطينية”، بحسب تعبيره في البيان.