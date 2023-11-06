“مركزية فتح”: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بوقف دم غزة النازف

رام الله: طالبت اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته بوقف حمام الدم الفلسطيني النازف في غزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية للحركة، مساء الأحد، بمقر التعبئة والتنظيم للحركة برام الله.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وحذرت اللجنة المركزية، من “مخططات تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس”،

مشددة على رفض “فتح” المطلق لهذه “المخططات التي أفشلها الشعب الفلسطيني بصموده وتمكسه بأرضه مهما كانت التضحيات”.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الاناضول)