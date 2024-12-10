مركز البحوث العلمية المستهدف بغارات إسرائيلية في دمشق دمر بالكامل- (شاهد)

مركز البحوث العلمية في دمشق بعد غارة جوية إسرائيلية

دمشق: دُمِّر مركز البحوث العلمية في دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استهدفته غارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكان هذا المركز الواقع في برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في نيسان/ أبريل 2018 خلال ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية منسقة.

إسرائيل: قصفنا مركز البحوث العلمية بدمشق pic.twitter.com/7pLU5XvJNT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 8, 2024

(أ ف ب)