أمريكا تشهد أسوأ عام لتفشي الحصبة منذ أكثر من ثلاثة عقود

أتلانتا: أعلن “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن البلاد تشهد أسوأ عام لتفشي الحصبة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بإجمالي 1288 حالة على مستوى البلاد، ولا يزال هناك ستة أشهر متبقية في عام 2025 .

وقال المركز إن عدد الحالات على مستوى البلاد تجاوز الـ 1274 حالة التي تم تسجيلها في عام 2019 بأكمله، مضيفا أن البلاد تكاد تفقد وضعها كدولة خالية من هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات. وقد يحدث ذلك خلال العام الجاري إذا استمر انتشار الفيروس دون انقطاع لمدة 12 شهرا.

وبدأت موجات تفشي المرض هذا العام، وبعضها مترابط، قبل خمسة أشهر في مجتمعات تعاني من انخفاض معدلات التطعيم في غرب تكساس. ولقي ثلاثة أشخاص، وهم طفلان في تكساس وشخص بالغ في نيو مكسيكو، حتفهم، فيما تم نقل عشرات الأشخاص إلى المستشفيات.

ويؤكد خبراء الصحة العامة أن العدد الحقيقي للحالات قد يكون أعلى مما أعلنته الإدارات الصحية في الولاية.

(أ ب)