مركز المصالحة الروسي: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادي التصادم بسوريا 13 مرة في يوم واحد

موسكو: أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 13 مرة في سوريا في يوم واحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء إنه “خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف الدولي 13 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي”.

وأوضح أنه في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 خروقات لطائرتين مقاتلتين من طراز “رافال” وطائرتين بدون طيار متعددتي الأغراض من طراز “إم كيو 1 إس”.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال “انتهاك” التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا”.

وصرّح أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن روسيا قلقة من “الانتهاكات المنهجية” لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليق طائرات التحالف دون طيار فوق شمالي سوريا.

(د ب أ)