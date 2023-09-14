مركز جديد للفنون المسرحية في موقع هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك- (فيديوهات)

نيويورك: بعد يومين من الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، افتتحت نيويورك مركزاً جديداً للفنون المسرحية في موقع الهجمات، في أحدث مرحلة ضمن خطة إنهاض هذه المنطقة المتضررة في مانهاتن.

وأمسكت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، ورئيس بلدية المدينة الكبرى إريك آدامز، وأحد أسلافه مايكل بلومبرغ، والملياردير رون بيرلمان، الذي أعطى اسمه لمركز الفنون المسرحية، معاً بشريط الافتتاح الطويل (بدلاً من قطعه).

ومن المقرر افتتاح مركز بيرلمان للفنون المسرحية (PAC NYC) في 19 أيلول/سبتمبر بسلسلة من خمس حفلات موسيقية.

The new Perelman Performing Arts Center @pac_nyc is an engineering marvel. It’s an incredibly complex building site that sits above 13 train lines and has more than 60 possible stage and audience configurations given its flexible and movable walls and seats. Take a look at this… pic.twitter.com/A30BD8RBHv — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) September 13, 2023

وهذه المرحلة الأخيرة من إعادة بناء الطرف الجنوبي لمانهاتن، حيث كان برجا مركز التجارة العالمي قائمين حتى 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ويضم الموقع حوضين تذكاريين كبيرين، ومتحفاً ضخماً للذكرى، ومجموعة ناطحات سحاب، بينها برج مركز التجارة العالمي العملاق.

وقالت باولا غرانت بيري، العضو في اللجنة التي اختارت تصميم المعلم التذكاري لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، في شهادة أدلت بها خلال المراسم: “لقد فقدتُ زوجي ديفيد، وفي كل مرة أذهب إلى هذا الموقع، تتغير حالتي الذهنية: من الشعور بخسارة قاسية وغير قابلة للتفسير (…) إلى شعور مفعم بالأمل بعد عقدين من الزمن”.

ليونارد بيرنشتاين: سيكون ذلك ردنا على العنف؛ صنع الموسيقى بشكل أكثر كثافة، وأكثر جمالاً، وأكثر إخلاصاً.

وبعد الهجمات، أراد المسؤولون في نيويورك بناء مركز للفنون على موقع “غراوند زيرو”، يحمل على قاعدته مقولة للملحن وقائد الأوركسترا الأميركي ليونارد بيرنشتاين، بعد اغتيال جون كينيدي في عام 1963، جاء فيها “سيكون ذلك ردنا على العنف: صنع الموسيقى بشكل أكثر كثافة، وأكثر جمالاً، وأكثر إخلاصاً”.

وتُلي هذا الوعد في مركز PAC NYC حيث تم تشغيل أغنية “ساموير” (“Somewhere”) من المسرحية الاستعراضية “ويست سايد ستوري” (“West Side Story”) من تأليف برنشتاين وستيفن سونديم.

From breaking ground 🏗️ to today’s ribbon ceremony, Lower Manhattan has watched the Perelman Performing Arts Center @pac_nyc rise from start to finish. pic.twitter.com/lDqZn0xCae — Bloomberg Philanthropies (@BloombergDotOrg) September 13, 2023

وقد شُيد المبنى، وهو عبارة عن مكعب من الزجاج والخرسانة والفولاذ والرخام، لسنوات في قاعدة مركز التجارة العالمي الجديد.

وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، بتكلفة 500 مليون دولار من الأموال الخاصة، منها 75 مليوناً تبرع بها رون بيرلمان، و130 ألفاً من مايكل بلومبرغ.

ولمحبي الرقص والأوبرا والموسيقى والمسرح، يضم مركز PAC NYC ثلاثة مدرجات قابلة للتعديل، يمكن أن تتسع لـ90 إلى 950 مقعداً.

وقد خلفت هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وهي الأكثر دموية في التاريخ، 2977 قتيلاً (بما في ذلك 2753 في مركز التجارة العالمي)، وحوالى 6300 جريح، بحسب حصيلة رسمية.

(أ ف ب)