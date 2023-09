مركز جديد للفنون المسرحية في موقع هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك- (فيديوهات)

نيويورك: بعد يومين من الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، افتتحت نيويورك مركزاً جديداً للفنون المسرحية في موقع الهجمات، في أحدث مرحلة ضمن خطة إنهاض هذه المنطقة المتضررة في مانهاتن.

وأمسكت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، ورئيس بلدية المدينة الكبرى إريك آدامز، وأحد أسلافه مايكل بلومبرغ، والملياردير رون بيرلمان، الذي أعطى اسمه لمركز الفنون المسرحية، معاً بشريط الافتتاح الطويل (بدلاً من قطعه).

ومن المقرر افتتاح مركز بيرلمان للفنون المسرحية (PAC NYC) في 19 أيلول/سبتمبر بسلسلة من خمس حفلات موسيقية.

