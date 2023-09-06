مركز حقوقي يحذر من تطبيق الخطة الخمسية في القدس ومن التهجير القسري والهدم

غزة – القدس – “القدس العربي”:

حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، من عمليات التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في القدس المحتلة.

وأكد المركز الحقوقي أن الهدف من وراء هذه العملية هو تهويد المدينة، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير سكان المدينة، وإجراء “تطهير عرقي” للأرض والمكان.

وأشار المركز إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال صباح الأربعاء، بهدم 9 منشآت تجارية ومزرعة للأغنام ومنزلا سكنيا، في حي البقعان ببلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، “يأتي في سياق تطبيق الخطة الخمسية التي تسعى حكومة الاحتلال من ورائها إلى تهويد شرقي القدس وتغييب الطابع العربي والإسلامي عنها”.

وأكد أن ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرا، حيث نفذت قوات الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس الماضي في القدس المحتلة 16 عملية هدم، من بينها 8 منازل 7 منها تم هدمها ذاتيا من قبل أصحابها، وكذلك 8 منشآت، فيما تم توزيع ما يقارب 102 إخطار بالهدم أو المصادرة.

وشدد المركز على أن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وأيضا المادة 147 من المعاهدة ذاتها التي تقر بأن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب، وفقا لميثاق روما.

وأدان المركز تزايد عمليات الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وحمل في الوقت ذاته الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة.

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لـ “وقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين”.

كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف تطبيق الخطة الخمسية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها شرقي القدس، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت عند الساعة الخامسة من فجر الأربعاء تلك المباني والمنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وهي منزل المواطن زكريا يعقوب حمدان، و9 منشآت تجارية، ومزرعة أغنام، إلى جانب بَرَكس ومغسلة للمواطن أشرف أبو عودة.

والجدير ذكره أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت تواصل انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وعناصرهم، ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم.

ونددت بتصعيد سلطات الاحتلال قيودها وتضييقاتها وحربها المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وقالت إن الهدف من وراء ذلك هو “استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت على ضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها.

وطالبت بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.