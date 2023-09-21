مركز حقوقي يحذر من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد وأسرلة القدس المحتلة

غزة – “القدس العربي”:

حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، من تزايد المخططات التهويدية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها في محافظة القدس المحتلة لفرض سيادته عليها، وذلك من خلال ممارساته العنصرية التي يهدف من ورائها إلى نزع الطابع العربي والفلسطيني منها.

وأكد أن استمرار سلطات الاحتلال في استهداف المنهاج الفلسطيني ومنع تدريسه في مدارس القدس، يأتي في سياق العمل من أجل “تزييف الحقائق وتهويد الفكر الفلسطيني”.

وقال المركز “إن مخطط الاحتلال التهويدي في استهداف المنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة، والذي يمارسه على مسمع من العالم، ينذر بخطر كبير على التعليم في المدينة المقدسة ومحاولة طمس وتزييف الحقائق التاريخية، وأسرلة التعليم”.

وأشار إلى أنه يأتي ضمن “الخطة الخمسية” التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا، والهادفة إلى تهويد القدس في جميع النواحي، بما فيها التعليم وفرض المناهج التعليمية “الإسرائيلية” ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.

وأكد أن ممارسة الاحتلال من خلال محاولة أسرلة التعليم واستهداف المنهاج الفلسطيني، تمثل “اعتداء على حق أبناء شعبنا في التعليم واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، وانتهاك لحقهم في التعليم والذي كفلته المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.

وندد المركز بتزايد المخططات والمشاريع التهويدية في القدس المحتلة، وحذر من خطورة تطبيق أسرلة التعليم ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وطالب في الوقت ذاته من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة “اليونسكو”، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف سياسة تزييف الحقائق وتهويد الفكر والتاريخ الفلسطيني الذي يمارس ضد الفلسطينيين، ووقف المشاريع التي تدعم ذلك، وأن تقوم اليونسكو بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها، ووقف مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

كما حذر المركز من السياسة التهويدية التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دعم الاستيطان والمشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة، والتي يهدف من ورائها إلى تغير ديمغرافيا وجغرافيا الأرض وفرض السيطرة والسيادة عليها.

وأشار المركز إلى مخطط الاحتلال القائم على بناء 3884 وحدة استيطانية جديدة، تتمثل الخطة الأولى في بناء مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية في قلب حي رأس العامود، لتصبح نقطة توتر جديدة مع الفلسطينيين، إضافة إلى بناء 3500 وحدة استيطانية، وفنادق 1300 غرفة، ومناطق تجارية وعمالية، بالقرب من مستوطنة “غفعات هاماتوس”.

وأكد أن هذه المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، تهدف إلى تكريس وجود المستوطنين والنشاطات الاستيطانية فيها، لمحاربة الوجود العربي وتغيير طابع المدينة، والذي يأتي ضمن مخطط “القدس الكبرى” والذي يهدف من ورائه إلى منع أي استمرارية إقليمية مستقبلية بين القدس وبيت لحم.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979، الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

كما تنتهك القرار رقم 452 لسنة 1979، والذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967، بما فيها القدس.

وأشار إلى أن تلك القرارات تنتهك أيضا المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تقر أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

وأدان المركز الحقوقي مجمل هذه الاعتداءات والمخططات والمشاريع الاستيطانية، وحذر من خطورة السماح بتطبيق المخطط الاستيطاني في القدس المحتلة، والذي سيزيد من حدة الصراع في المكان، وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم، وعدم السماح لتطبيق هذا المخطط، وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين من عمليات الهدم والتهويد والتهجير لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.