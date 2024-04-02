مركز “حملة” الفلسطيني للحقوق الرقمية يصدر دليل المناصرة الرقمية والحملات

الناصرة- “القدس العربي”: أصدر مركز “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، من مقرّه الرئيس في حيفا، داخل أراضي 48 “دليل المناصرة الرقمية والحملات”، وهو دليل تدريبي تفاعلي في مجال المناصرة والإعلام الرقميّ.

ويتيح الدليل لمنظّمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيّين والإعلاميّين وكل المعنيّين اكتساب وتعميق المعرفة والمعلومات في أسس وتخصّصات المناصرة والإعلام الرقميّ المعاصر، مجموعة مهنيّة ومتنوّعة ومجانيّة من المساقات التفاعليّة والأدلة التدريبيّة المعدّة من قبل مدربين مختصين في مجالاتهم.

وحسب بيان “حملة”، تحيط هذه المساقات بنطاق واسع من المعرفة والأدوات المعاصرة والمضامين المتنوعّة الإعلاميّة والتقنيّة والتسويقيّة التي تفيد المناصرة والحضور الرقمي للمؤسّسات والناشطين والقضايا التي يعملون من أجلها، مثل إستراتيجيات الاتصال الفعّال، والسرد القصصي الرقمي بهدف المناصرة، والعرائض بهدف التنظيم، وتخزين وحماية الأرشيفات البصرية ورقمنتها، ومكافحة الأخبار الكاذبة، وغيرها العديد.

ويقول مركز “حملة” إن مضامين المساقات الموجود في الدليل استندت على مناهج مركز “حملة” ومدربيه المختصّين، بحيث تم تحديثها وتطويرها وملائمتها اعتمادًا على مسح الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال المناصرة، والذي قام به مركز “حملة”، لتتواءم المضامين الموجودة فيه مع حاجة المؤسّسات والناشطين.

وتقدم هذه المساقات معلومات حول تطوير إستراتيجيات الاتصال الفعّالة، وتوضح الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح، بما في ذلك تحليل الجمهور المستهدف، وتحديد الرسالة المناسبة، واختيار وسائل الاتصال المناسبة، إضافة إلى الخطوات الضرورية الإستراتيجية الناجعة للوصول، وقد تم إعداد الدليل ضمن سلسلة الموارد المعرفية والمنصات التعليمية التي ينتجها مركز “حملة” ضمن جهوده في تعزيز وحماية الحقوق الرقمية.

يشار إلى أن “حملة” مركزٌ فلسطيني تم تأسيسه قبل نحو عقد، ويعمل من أجل حماية الحقوق الرقمية للشعب الفلسطيني.