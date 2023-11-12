سياسة | عربي | فلسطين

مركز دراسات: ربع مليون نازح إسرائيلي منذ بداية الحرب

12 - نوفمبر - 2023

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تل أبيب: أفاد مركز دراسات إسرائيلي، الأحد، أن أكثر من ربع مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم في جنوبي وشمالي البلاد، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، على موقعه الإلكتروني، إنه “منذ بداية الحرب تم إخلاء 64 بلدة إسرائيلية في شمالي وجنوبي البلاد”.

ويقيم النازحون الإسرائيليون في فنادق أو بيوت ضيافة على نفقة الحكومة الإسرائيلية لحين انتهاء الحرب، بحسب المصدر نفسه.

وذكر المركز أنه “تم إطلاق أكثر من 9500 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب”.

وزادت وتيرة التصعيد مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 37 يوما، خلّفت أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، بينما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

كما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ منذ 8 أكتوبر الماضي، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأشار مركز الدراسات إلى أن 7262 إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب.

وأوضح مركز دراسات الأمن القومي أن صفارات الإنذار دوت منذ بداية الحرب في 654 مدينة ومستوطنة في عموم إسرائيل.

(الأناضول)

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  1. يقول Hmz:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 3:37 م

    فاليذهبو للجحيم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 4:35 م

    ليسوا نازحين بل شذاذ آفاق جاءوا من شوراع أوروبا القذرة وأمريكا ليسرقوا أرض الفلسطينيين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  3. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 4:40 م

    ليست أرضهم فلسطين للفلسطينيين، نقطة إلى السطر فليعودوا من حيث جيئ بهم على ظهر السفن الأمريكية حفاة عراة شعثا غبرا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  4. يقول ابو نواس من العراق:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 4:54 م

    هارب وليس نازح…خذه هي نتائج طوفان الأقصى الأولى..

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