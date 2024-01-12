مركز دولي: سرعة قرار “العدل الدولية” يمنع مزيد من قتل الفلسطينيين

لاهاي: أكد مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، طيب علي، ضرورة إسراع محكمة العدل الدولية في إجراءاتها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، واتخاذ قرار احترازي لوقف مزيد من القتلى فلسطينيين يوميا بغزة.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول من أمام مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، التي تنظر في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقال علي: “نحن أمام حدث يجري حاليا، ولهذا السبب أعتقد أن المحكمة بحاجة إلى التصرف بسرعة كبيرة، القرار بيدهم”.

وأوضح علي أن هذا القرار قد يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن “إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة كل يوم لا يتخذ فيه القضاة هذا القرار”.

وأكد أنه يتحتم على المحكمة التصرف بسرعة في هذا الموضوع.

وثمن مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين ومقره بريطانيا، خطوة جنوب إفريقيا المتمثلة في رفع دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل.

ولفت علي أن الملف الذي قدمته جنوب إفريقيا للمحكمة والمكون من 84 صفحة يحتوي على أدلة على أعمال “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال إنه من المثير للاهتمام رؤية كيف ستحاول إسرائيل الرد على ذلك.

ولفت إلى أن جنوب إفريقيا أظهرت نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية انطلاقا من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست، وصولا إلى أفعال الجيش والجنود على الأرض.

وأضاف :” إذا جمعت بين نية الإبادة الجماعية والفعل، يتبقى لديك الإبادة الجماعية نفسها”.

والخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل.

وبدأت، الجمعة، جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية والتي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)